Την ώρα που Αργεντίνοι δημοσιογράφοι κάνουν λόγο για πρόταση του Παναθηναϊκού ύψους 7 εκατ. δολαρίων για το 50% του Σαντίνο Αντίνο και προαναγγέλλουν συμφωνία, ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ, δίνει άλλη τροπή στην υπόθεση.
Ο πρόεδρος της αργεντίνικης ομάδας μίλησε στο TyC Sports και τόνισε πως υπάρχει συμφωνία με τη Ρίβερ Πλέιτ και πως είναι ψέμα ότι ο παίκτης δεν θέλει να υπογράψει εκεί. Παράλληλα, τόνισε πως η Γοδόι Κρουζ θέλει να συνεργαστεί με τη Ρίβερ Πλέιτ και όχι με άλλες ομάδες.
Αναφερόμενος στον Παναθηναϊκό, ο Χοσέ Μανσούρ τόνισε πως «η μόνη του πρόταση απορρίφθηκε», προσθέτοντας πως δεν υπάρχει προσφορά 7 εκατ. δολαρίων για το 50% του παίκτη.
Οι «πράσινοι» είχαν προσφέρει αρχικά 4,5 εκατ. ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του Αντίνο και προφανώς αυτή είναι η πρόταση που απορρίφθηκε, όπως είπε ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ.
