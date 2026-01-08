Σε κρίσιμη φάση έχουν περάσει οι επαφές ανάμεσα σε Γοδόι Κρουζ και Παναθηναϊκό για τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον κοντά σε συμφωνία για τη μετακίνηση του νεαρού εξτρέμ στο «τριφύλλι».

Νεότερα δημοσιεύματα από την Αργεντινή αναφέρουν ότι η υπόθεση παρουσιάζει σημαντική πρόοδο. Συγκεκριμένα, ο έγκυρος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο τονίζει πως οι διαπραγματεύσεις έχουν μπει στην τελική ευθεία, με τη Γοδόι Κρουζ να βρίσκεται σε ουσιαστικό διάλογο με τον Παναθηναϊκό, έχοντας ως στόχο να ολοκληρωθεί η μεταγραφή στο άμεσο μέλλον.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Μέρλο, οι «Πράσινοι» φέρονται να έχουν καταθέσει πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων για το 50% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, ποσό που έφερε πιο κοντά τις δύο ομάδες. Οι συζητήσεις συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό, προκειμένου να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Γοδόι, θα έχει σήμερα επαφές με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού, κάτι που δείχνει πως η πίεση του παίκτη αποδίδει.

Το «Τριφύλλι» έχει προσφέρει περίπου 4,5 εκατ. ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του Αντίνο και εμφανίζεται διατεθειμένος να βελτιώσει την προσφορά του σε ένα εύλογο πλαίσιο, ώστε να υπάρξει συμφωνία.

Το προσεχές διάστημα θεωρείται καθοριστικό, καθώς οι δύο σύλλογοι επιδιώκουν να γεφυρώσουν τις διαφορές και να φτάσουν σε οριστική συμφωνία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.