Σε σίριαλ εξελίσσεται η υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο που αποτελεί στόχο του Παναθηναϊκού, καθώς Αργεντίνος δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι οι «πράσινοι» κατέθεσαν τη νέα πρότασή τους, ύψους 7 εκατ. δολαρίων για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη.

Νωρίτερα, εντός της ημέρας, ο έγκυρος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο είχε αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media πως η ελληνική ομάδα σκοπεύει να επανέλθει με νέα πρόταση και ανέφερε το ποσό που προαναφέρθηκε: 7 εκατ. δολάρια για το 50% του παίκτη.

Ακολούθησαν οι δηλώσεις του προέδρου της Γοδόι Κρουζ, Χοσέ Μανσούρ, ο οποίος τόνισε πως υπάρχει συμφωνία με τη Ρίβερ Πλέιτ και ότι δεν υπάρχει καμία πρόταση 7 εκατ. δολαρίων για το 50% των δικαιωμάτων του Αντίνο. Αντιθέτως, είπε πως ο Παναθηναϊκός έκανε μόνο μία πρόταση και απορρίφθηκε.

Τώρα, όμως, ο δημοσιογράφος Σεμπάστιαν Σρουρ δίνει συνέχεια στο θέμα καθώς σε ανάρτησή του τονίζει πως οι «πράσινοι» κατέθεσαν πριν λίγη ώρα τη νέα βελτιωμένη πρότασή τους, προσφέρουν δηλαδή 7 εκατ. δολάρια για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη, και μένει να φανεί αν θα υπάρξουν ή όχι εξελίξεις.