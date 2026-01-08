Τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, μεταξύ αυτών οκτώ ανήλικοι, έχουν σκοτωθεί από την αρχή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.

«Η καταστολή επεκτείνεται και γίνεται κάθε ημέρα βιαιότερη», δήλωσε ο διευθυντής της ΜΚΟ Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, προσθέτοντας πως «εκατοντάδες» άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 2.000 έχουν συλληφθεί.

Η χθεσινή ήταν η φονικότερη ημέρα των κινητοποιήσεων, που διαρκούν ήδη 12 ημέρες, με 13 νεκρούς διαδηλωτές.

Από την πλευρά τους, ιρανικά ΜΜΕ και οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 21 νεκρούς από την έναρξη των διαδηλώσεων, μεταξύ αυτών μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Την ίδια ώρα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει ένα αυτοκίνητο να αναπτύσσει ταχύτητα και να εμβολίζει μια ομάδα αστυνομικών που διακόπτουν την κυκλοφορία.

Another video from the same car-ramming incident in Mashhad.



Geoconfirmed by @andynovy pic.twitter.com/aGIMox7zZp — Faytuks News (@Faytuks) January 8, 2026

Η Τεχεράνη και πολλές άλλες περιοχές του Ιράν βίωσαν ψηφιακή διακοπή λειτουργίας την Πέμπτη, καθώς η σύνδεση στο διαδίκτυο διακόπηκε σε πολλούς παρόχους υπηρεσιών, σύμφωνα με την ομάδα παρακολούθησης του διαδικτύου NetBlocks, κατά τη διάρκεια των πανεθνικών διαδηλώσεων ενάντια στις οικονομικές δυσκολίες.