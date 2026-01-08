Ένα απρόβλεπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Καθαρές Κουβέντες» στο Open, με πρωταγωνίστρια τη γνωστή δικηγόρο Μαρία Γρατσία.

Η έμπειρη νομικός, η οποία βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού, κλήθηκε να σχολιάσει τις αντιδράσεις γύρω από την ίδρυση του νέου πολιτικού κινήματος, όμως η ζωντανή σύνδεση εξελίχθηκε μετ’ εμποδίων.

Το απανωτό «χτύπημα» του τηλεφώνου

Ενώ η κ. Γρατσία ανέλυε το σκεπτικό πίσω από την κάθοδο στην πολιτική, ένας επίμονος ήχος κλήσης από το κινητό της τηλέφωνο άρχισε να ακούγεται στον «αέρα». Παρά την προσπάθειά της να συνεχίσει τη ροή του λόγου της, οι συνεχείς κλήσεις προκάλεσαν εμφανή αμηχανία.

Η δικηγόρος ζήτησε επανειλημμένα συγγνώμη από τους παρουσιαστές και το κοινό, προσπαθώντας να χαμηλώσει τη συσκευή της που δεν σταματούσε να χτυπά. Η αναστάτωση οδήγησε τελικά στην πτώση της σύνδεσης και ο Σπύρος Χαριτάτος είπε ότι θα επικοινωνήσουν ξανά μαζί της σε δεύτερο χρόνο.

«Πράξη ωρίμανσης απέναντι στη συγκάλυψη»

Πριν τη διακοπή της σύνδεσης, η Μαρία Γρατσία πρόλαβε να δώσει το στίγμα των πολιτικών προθέσεων της Μαρίας Καρυστιανού. Σύμφωνα με τη νομικό, η κίνηση αυτή δεν ήταν μια παρορμητική απόφαση, αλλά η απάντηση στις μεθοδεύσεις – όπως τις χαρακτήρισε- που συνάντησαν όλο αυτό το διάστημα.

«Ήταν συνεχείς πράξεις συγκάλυψης προκειμένου η αλήθεια να μην βγει τελικά ποτέ στο φως. Έτσι ωρίμασε στο μυαλό της αυτή η σκέψη», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Γρατσία, τονίζοντας ότι η συμμετοχή στα κοινά είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη.