Στη Θεσσαλονίκη θα προσγειωθεί την Παρασκευή (9/1) ο Μάρτιν Χόνγκλα για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Άρη, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τη Γρανάδα για δανεισμό με οψιόν αγοράς.

Οι «κίτρινοι» τα έχουν βρει σε όλα τόσο με την ισπανική ομάδα όσο και με τον 27χρονο Καμερουνέζο χαφ, ο οποίος πολύ σύντομα θα είναι στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ ενισχύοντας τη μεσαία γραμμή της ομάδας.

Η οικονομική εκκρεμότητα που υπήρχε ανάμεσα στον παίκτη και τη Γρανάδα διευθετήθηκε και την Παρασκευή (9/1) ο Χόνγκλα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του στον Άρη.

Ο Καμερουνέζος χαφ θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «κίτρινους», οι οποίοι συμφώνησαν για τον εξάμηνο δανεισμό του από τη Γρανάδα, έχοντας και οψιόν αγοράς του για 1,3 εκατ. ευρώ.