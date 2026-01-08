Η Φενέρμπαχτσε μετρούσε 10 νίκες στις τελευταίες 11 αγωνιστικές της Euroleague και πήγε στο Ντουμπάι για να κάνει το 11/12, τελικά όμως γνώρισε απρόσμενη ήττα με 92-81.

Μπορεί η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία πριν δύο μέρες νίκησε τον Ολυμπιακό, να ήταν το φαβορί, η Ντουμπάι όμως κατάφερε να πάρει το προβάδισμα από την πρώτη περίοδο και παρέμεινε μπροστά μέχρι και το τέλος του αγώνα.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν να προηγούνται ακόμη και με 15 πόντους, για να επικρατήσουν τελικά με 92-81 και να ανέβουν στο 10-11, ενώ η Φενέρ, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο, είναι στο 13-7 πλέον.

Κορυφαίος για τη Ντουμπάι ήταν ο Καμένιας με 20 πόντους και 15 ριμπάουντ ενώ εξαιρετικοί ήταν και οι Ράιτ (22π.), Μπέικον (15π.) και Καμπενγκέλε (14π.).

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 51-42, 73-62, 92-81