Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν εν ενεργεία και απόστρατοι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας.

Τα νυν και πρώην στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της διαμαρτυρίας τους αντιδρούν στο σχεδίου νόμου του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής.

Λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αμαλίας, με την αστυνομία να προχωρά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Νωρίτερα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας.