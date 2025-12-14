Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε χατ τρικ στην εκτός έδρας νίκη της Μπενφίκα με 4-0 επί της Μορεϊρένσε και ισοφάρισε ρεκόρ του θρυλικού Εουσέμπιο.

Ο διεθνής Έλληνας φορ είναι το σημείο αναφοράς για τους Λουζιτανούς και συνεχίζει και τη φετινή σεζόν να σκοράρει με πολύ καλό ρυθμό, έχοντας ήδη πετύχει 19 γκολ σε 28 συμμετοχές ενώ έχει δώσει και τρεις ασίστ.

Παράλληλα, με το χατ τρικ που έκανε κόντρα στη Μορεϊρένσε έφτασε τα 44 γκολ μέσα στο 2025 και αυτό σημαίνει πως έγινε ο πρώτος παίκτης της Μπενφίκα μετά το 1972 που πετυχαίνει περισσότερα από 42 γκολ μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος.

Τότε ήταν ο θρυλικός Εουσέμπιο αυτός που το είχε καταφέρει, τώρα είναι ο Παυλίδης, ο οποίος συνεχίζει να ανεβάζει την τιμή του με όσα κάνει στο γήπεδο, έχοντας εξελιχθεί σε ηγέτη της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο.