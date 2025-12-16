Σε εξέλιξη βρίσκεται σοβαρή έρευνα στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων ασκουμένων στο εστιατόριο της Βουλής. Ήδη έχουν υπάρξει συλλήψεις, προφυλακίσεις και διοικητικές κυρώσεις.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία ανήλικης ασκούμενης, γεγονός που οδήγησε άμεσα τις τουρκικές Αρχές σε ποινική και διοικητική κινητοποίηση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, εργαζόμενος στο εστιατόριο της Τουρκικής Βουλής συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή, κατηγορούμενος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος ανηλίκου.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν η D.K. απευθύνθηκε στις αστυνομικές υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων στην Άγκυρα, καταγγέλλοντας ότι κατά τη διάρκεια της πρακτικής της άσκησης στο TBMM υπέστη παρενόχληση από τον H.İ.G., υπάλληλο της κοινοβουλευτικής λέσχης. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα και κρίθηκε προφυλακιστέος από αρμόδιο δικαστήριο.

Όπως ανέφερε η Εισαγγελία Άγκυρας:

«Ο ύποπτος H.İ.G. συνελήφθη κατόπιν εντολής και οδηγήθηκε ενώπιον του 5ου Ποινικού Ειρηνοδικείου, το οποίο αποφάσισε την προφυλάκισή του για το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης κατά ανηλίκου. Η έρευνα συνεχίζεται πολύπλευρα και με τη δέουσα επιμέλεια».

Διοικητικές κυρώσεις και απολύσεις στο εστιατόριο της Βουλής

Παράλληλα με την ποινική διαδικασία, η Γενική Γραμματεία της TBMM ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε εκτεταμένο εσωτερικό έλεγχο, έπειτα από καταγγελίες οικογενειών ασκουμένων που εργάστηκαν την περίοδο 2024–2025.

Στο πλαίσιο της έρευνας:

Ένας υπάλληλος απομακρύνθηκε οριστικά από τη δημόσια υπηρεσία για πράξεις που χαρακτηρίστηκαν «ασύμβατες με την ιδιότητα δημοσίου υπαλλήλου».

Δύο μάγειρες είδαν τις συμβάσεις εργασίας τους να λύνονται.

Σε επιπλέον μέλη του προσωπικού επιβλήθηκαν πειθαρχικές κυρώσεις.

Η σχετική έκθεση διαβιβάστηκε και στην Εισαγγελία Άγκυρας, ώστε να συνεκτιμηθεί στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης.

Καταγγελίες για μακροχρόνια κακοποίηση

Μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων στοιχείων, η εφημερίδα BirGün ανέδειξε την υπόθεση με εκτενές ρεπορτάζ, κάνοντας λόγο για δεκάδες ανήλικες μαθήτριες που φέρονται να υπέστησαν παρόμοια περιστατικά κατά τη διάρκεια πρακτικής άσκησης στο εστιατόριο της Βουλής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται πηγές εντός του TBMM, εξετάζεται το ενδεχόμενο δράσης ομάδας περίπου 10 ατόμων, με αναφορές ότι οι ασκούμενες «μοιράζονταν» μεταξύ των εργαζομένων. Η υπόθεση φέρεται να αποκαλύφθηκε όταν 16χρονη μαθήτρια παρουσίασε στις Αρχές μηνύματα που είχε δεχθεί, ενώ ένας πατέρας προχώρησε και σε επίσημη μήνυση.

Σε νεότερη ανακοίνωσή της, η Γενική Γραμματεία της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι δεν υπήρξε αντίδραση ή ότι οι καταγγελίες συγκαλύφθηκαν. Διέψευσε επίσης ότι τα περιστατικά εκτείνονται συστηματικά από το 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν: