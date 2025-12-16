Ελεύθερες έφυγαν από το ανακριτικό γραφείο, μετά τις απολογίες τους, δύο κατηγορούμενες στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη.

Πρόκειται για μία αγρότισσα, η οποία φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει και αφέθηκε ελεύθερη με μοναδικό περιοριστικό όρο αυτόν της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Χρηματική εγγύηση 60.000 ευρώ επιβλήθηκε στην πεθερά του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή στον οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση, η οποία απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερη. «Δεν είχα γνώση πως γινόταν όλη η διαδικασία καθώς είμαι ηλικιωμένη γυναίκα και δεν έχω σχέση με την τεχνολογία. Είχα αφήσει τη διαχείριση στα παιδιά μου» φέρεται να ισχυρίστηκε η κατηγορούμενη. Εγγυοδοσία 60.000 ευρώ επιβλήθηκε, νωρίτερα, και στην, επίσης, κατηγορούμενη μητέρα του αγροτοσυνδικαλιστή. Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία της αρνήθηκε την εμπλοκή της στην υπόθεση. «Είχα δώσει στο γιο μου τη διαχείριση της περιουσίας και επομένως όπου μου έλεγε να υπογράψω υπέγραφα» φέρεται να είπε ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή.

Σήμερα αναμένεται η απολογία ακόμη δύο κατηγορουμένων από τους συνολικά 15 συλληφθέντες.