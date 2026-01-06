Μία διαφορετική εικόνα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν σήμερα το πρωί στη Μονμάρτρη και την εκκλησία Σακρ Κερ.

Σκιέρ, εκμεταλλευόμενοι το χιόνι που έχει πέσει στη γαλλική πρωτεύουσα, κατέβαιναν τα σκαλιά με χιονοπέδιλα ανεβάζοντας βίντεο και φωτό στα social media.

Η έντονη χιονόπτωση κάλυψε τα λιθόστρωτα σοκάκια και τις απότομες σκάλες της ιστορικής εκκλησίας.

Αν και το θέαμα ήταν εντυπωσιακό, οι αρχές του Παρισιού προειδοποίησαν για τον αυξημένο κίνδυνο ατυχημάτων, καθώς ο πάγος έκανε τις μετακινήσεις ιδιαίτερα επικίνδυνες. Δημοτικές υπηρεσίες έσπευσαν να ρίξουν αλάτι και να περιορίσουν την πρόσβαση σε ορισμένα σημεία, ενώ οι οδηγοί και οι πεζοί κλήθηκαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη Γαλλία και γενικότερα τη Βόρεια Ευρώπη προκάλεσε προβλήματα σε μεταφορές και υποδομές, με ακυρώσεις πτήσεων και κυκλοφοριακό χάος σε πολλές περιοχές.

Η χιονισμένη Μονμάρτρη, ωστόσο, πρόσφερε μια σπάνια εικόνα του Παρισιού, μετατρέποντας για λίγες ώρες έναν από τους πιο εμβληματικούς λόφους της πόλης σε αυτοσχέδια «πίστα σκι».

🎿🇫🇷 Montmartre se transforme en piste de ski pic.twitter.com/0XhJbStJNb — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) January 5, 2026

Parisians took to the snowy slopes of Montmartre, sledding and skiing as a rare blanket of snow transformed the French capital's streets and parks pic.twitter.com/ek6IYzYdhP — Reuters (@Reuters) January 5, 2026