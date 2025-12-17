Η Ουκρανία κατέστρεψε μια ρωσική στρατιωτική φάλαγγα που επιχειρούσε να προελάσει στο Νόβε Σάχοβε, κοντά στο Ποκρόβσκ.

Οι Ρώσοι εντοπίστηκαν γρήγορα από τις ουκρανικές δυνάμεις, οι οποίες ανέπτυξαν τεθωρακισμένα, πυροβολικό και drones, εγκλωβίζοντάς τους σε μια «ζώνη θανάτου» (kill box) και εξοντώνοντας δεκάδες Ρώσους στρατιώτες, σύμφωνα με το Κίεβο.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι προκάλεσαν βαριές απώλειες στην επίλεκτη 76η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία Εφόδου της Ρωσίας στις μάχες γύρω από το Ποκρόβσκ, αναφέροντας 446 νεκρούς εχθρικούς στρατιώτες μέσα σε μία εβδομάδα και την καταστροφή μηχανοκίνητης φάλαγγας, ενώ ταυτόχρονα υπερασπίζονταν τον κρίσιμο κόμβο ανεφοδιασμού και μεταφορών.

BREAKING:



Ukraine destroyed a Russian military column trying to advance in Nove Shakhove near Pokrovsk today



The Russians were quickly spotted by the Ukrainians, who deployed armor, artillery and drone to put the Russians in a “kill box,” eliminating dozens of Russian soldiers pic.twitter.com/j1mtoKUDxu — Visegrád 24 (@visegrad24) December 17, 2025

Σημαντικά πλήγματα σε ρωσική επίλεκτη μονάδα ισχυρίζονται πως προκάλεσαν οι Ουκρανοί

Ο ουκρανικός στρατός έχει προκαλέσει βαριές απώλειες σε επίλεκτη μονάδα Ρώσων αλεξιπτωτιστών, καθώς οι σφοδρές μάχες συνεχίζονται γύρω από το Ποκρόβσκ, όπως γράφει η εφημερίδα Express. Οι δυνάμεις του Κιέβου εξακολουθούν να αποκρούουν τις ρωσικές προσπάθειες για την πλήρη κατάληψη της πόλης στο Ντονμπάς.

Το Ποκρόβσκ αποτελεί βασικό κόμβο logistics και μεταφορών στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας και η πτώση του θα συνιστούσε σοβαρό πλήγμα για το Κίεβο. Τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να καταλάβουν την πόλη εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχουν καταφέρει να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο του αστικού ιστού. Οι στρατηγοί του Πούτιν έχουν συγκεντρώσει περίπου 155.000 στρατιώτες στον τομέα του Ποκρόβσκ, σε μια προσπάθεια να πετύχουν ρήγμα στο μέτωπο.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η επίλεκτη 76η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία Εφόδου της Ρωσίας, η οποία ρίχτηκε πρόσφατα στη σκληρή μάχη.

Στην τελευταία της αναφορά από το πεδίο της μάχης, η 7η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία της Ουκρανίας ανέφερε:

«Την περασμένη εβδομάδα, οι συνολικές απώλειες του εχθρικού προσωπικού ανήλθαν σε 446 στρατιώτες, αριθμός αυξημένος κατά 30% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο».