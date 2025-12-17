Αποκαταστάθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου το ζήτημα που είχε δημιουργηθεί με τις πληρωμές των αγροτών, ενώ έγινε κανονικά η πληρωμή των δικαιούχων της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης. Γύρω στις 12:00 ξεκίνησε και η καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης.

«Επιλύθηκε τελικά το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι πληρωμές γίνονται κανονικά», ανέφεραν στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Θυμίζεται ότι λόγω τεχνικού προβλήματος από την πλευρά του τεχνικού συμβούλου, που παρουσιάστηκε το βράδυ της Τρίτης στο σύστημα καταβολής ενισχύσεων, έγινε στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ χωρίς να έχει γίνει η πίστωση των ποσών που δικαιούνταν για τις Ενισχύσεις της Αναδιανεμητικής και της Βασικής Ενίσχυσης.