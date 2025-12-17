«Η κυβέρνηση χθες εξήγγειλε την καταβολή της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης και των ποσών της αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Αντί να το υλοποιήσει, όχι μόνο δεν κατέβαλε τα ποσά, αλλά προχώρησε στην παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς του ΕΛΓΑ από τις καταθέσεις των δικαιούχων αγροτών πριν πιστωθούν τα παραπάνω οφειλόμενα ποσά», τονίζει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημειώνει ότι πρόκειται για τον ορισμό του «επιτελικού μπάχαλου». Σχολιάζει ότι «σήμερα το πρωί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με δελτία Τύπου προσπαθεί να δικαιολογηθεί και να ρίξει την ευθύνη αποκλειστικά στον τεχνικό σύμβουλο», προσθέτοντας ότι «η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει “κόκκινο”».