Είκοσι ένα ευρωβουλευτές από τέσσερις πολιτικές ομάδες κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπειτα από πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (The Left) και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., Κώστα Αρβανίτη, για τη μη εφαρμογή των αποφάσεων που προβλέπουν την επανένωση ανηλίκων στη Γάζα με τις οικογένειές τους.

Με την παρέμβασή τους, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Κομισιόν να αναλάβει ενεργό ρόλο για την προστασία των ανηλίκων και την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων που έχουν ήδη εκδοθεί από τα κράτη-μέλη, ώστε κανένα παιδί να μη μένει παγιδευμένο σε συνθήκες πολέμου ενώ δικαιούται να βρίσκεται με την οικογένειά του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, που μεταφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, στην ερώτησή τους, οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) και τα ευρήματα της UNICEF, σχετικά με παιδιά που παραμένουν εγκλωβισμένα στη Γάζα παρά τις θετικές αποφάσεις οικογενειακής επανένωσης που έχουν εκδοθεί από τα κράτη-μέλη.

«Μετά από δύο χρόνια ανηλεών βομβαρδισμών της Γάζας από τις ισραηλινές δυνάμεις και το θάνατο ή τον τραυματισμό περισσότερων από 50.000 παιδιών, οι συνθήκες στην περιοχή παραμένουν εξαιρετικά δυσμενείς για τα παιδιά που παραμένουν εγκλωβισμένα μακριά από την ασφάλεια των συγγενών τους», αναφέρουν.

Όπως επισημαίνεται, δεν υπάρχουν οργανωμένες παρεμβάσεις και συντονισμός ανάμεσα στα κράτη και τους εμπλεκόμενους φορείς, που θα επέτρεπαν την ταυτοποίηση και την ασφαλή απομάκρυνσή τους από τη Γάζα.

Οι ευρωβουλευτές, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. -που προβλέπει ότι σε όλες τις πράξεις που αφορούν παιδιά πρωτεύουσα σημασία πρέπει να έχει το βέλτιστο συμφέρον τους- καλούν την Επιτροπή να απαντήσει στα εξής:

«- Είναι η Επιτροπή ενήμερη για το σοβαρό αυτό ζήτημα;

– Για ποιους λόγους δεν έχουν εφαρμοστεί οι αποφάσεις και ποια μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι τώρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος;

– Σκοπεύει η Επιτροπή να καλέσει τα κράτη-μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση και ασφαλής επανένωση των παιδιών με τις οικογένειές τους;».