Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να του ευχηθεί στον «αέρα» της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο παρουσιαστής τον κάλεσε με βιντεοκλήση για να του ευχηθούν όλοι οι συνεργάτες του στο πλατό του ΑΝΤ1. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αποδέχτηκε την κλήση και σχολίασε με χιούμορ: «Έχει περάσει η σχέση μας σε άλλο επίπεδο πλέον. Το βράδυ θα βγούμε οι δυο μας».

«Φαντάσου τι θα γίνει αν μου κάνεις και δεύτερο φαγητό», απάντησε ο Γιώργος Λιάγκας καθώς οι δυο τους πρόσφατα έκαναν κοινή έξοδο με στελέχη του ΑΝΤ1. «Μήπως είναι πιο ωραίο να είμαστε τσακωμένοι; Πρέπει κάτι να λένε και να γράφουν», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας μετά τη βιντεοκλήση στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.