Αγώνες τένις για το United Cup και φυσικά τα παιχνίδια του Κόπα Άφρικα περιλαμβάνει το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (5/1).

Η Ελλάδα κοντράρεται με τη Βρετανία στο United Cup ενώ στο Κόπα Άφρικα έχουμε τους αγώνες Αίγυπτος – Μπενίν και Νιγηρία – Μοζαμβίκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Χονγκ Κονγκ τένις

13:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Μεγάλη Βρετανία United Cup τένις

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος – Μπενίν Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Μοζαμβίκη Κύπελλο Εθνών Αφρικής

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship