Εκτός της κορυφαίας ενδεκάδας της FIFA έμεινε ο Ραφίνια, παρά την εντυπωσιακή σεζόν που πραγματοποίησε με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της συζύγου του, Ναταλία Ροντρίγκες.

Η σύζυγος του Βραζιλιάνου εξτρέμ δεν έκρυψε για ακόμη μία φορά τη δυσαρέσκειά της, μετά τον αποκλεισμό του ποδοσφαιριστή της Μπάρτσα από την κορυφαία ενδεκάδα των βραβείων της FIFA.

Στην ενδεκάδα συμπεριλήφθηκαν οι συμπαίκτες του Πέδρι και Λαμίν Γιαμάλ, καθώς και οι Ντεμπελέ, Μπέλινγχαμ και Κόουλ Πάλμερ. Παρ’ όλα αυτά, για τον Ραφίνια δεν βρέθηκε θέση, παρότι την περσινή σεζόν κατέγραψε 18 γκολ και 10 ασίστ σε 36 εμφανίσεις, ενώ αναδείχθηκε και κορυφαίος παίκτης της La Liga.

Η Ναταλία Ροντρίγκες χαρακτήρισε την απόφαση «αδικία», απευθυνόμενη με δόση χιούμορ στους ακολούθους της στο Instagram και αναρωτώμενη: «Μήπως ο Ραφίνια παίζει μπάσκετ;». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Δεν προσπαθούν καν να το κρύψουν. Δεν άξιζε να είναι στην ενδεκάδα;».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ραφίνια είχε θεωρηθεί φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα, καταλήγοντας τελικά στην 5η θέση, με το βραβείο να καταλήγει στον Ντεμπελέ, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα Γαλλίας, το Κύπελλο και το Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Παρά τις ατομικές διακρίσεις που δεν ήρθαν, ο Βραζιλιάνος δείχνει να μην επηρεάζεται, τονίζοντας:

«Αξίζω πολύ περισσότερα, αλλά αυτά είναι ατομικά βραβεία και συλλογικά χάσαμε το Champions League. Δεν μπορώ να ελέγξω αυτά. Εγώ ελέγχω μόνο όσα γίνονται στο γήπεδο. Έκανα ό,τι μπορούσα και θα συνεχίσω να προσπαθώ».