Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Δημαρχείο Αγρινίου, όταν ένας άνδρας εισήλθε στο γραφείο του δημάρχου, Γιώργου Παπαναστασίου, με απειλητική διάθεση και δάγκωσε έναν υπάλληλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr, πρόκειται για έναν μεσήλικα που στο παρελθόν είχε κάνει έντονη την παρουσία του, φωνασκώντας σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο άνδρας χτυπούσε με οργή τις πόρτες των γραφείων των υπαλλήλων στον ίδιο όροφο πριν εισέλθει στο γραφείο του δημάρχου.

Ο δήμαρχος βρέθηκε αντιμέτωπος με τον άνδρα, ο οποίος εκτός από λεκτική επίθεση χρησιμοποίησε και μια ομπρέλα. Παρά τις προσπάθειες του δημάρχου και των υπαλλήλων να τον ηρεμήσουν, ο άνδρας παρέμενε εκτός εαυτού, ενώ ένας υπάλληλος δέχθηκε δάγκωμα.

Στο σημείο κλήθηκαν η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας οδηγήθηκε με περιπολικό στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας.

Το ίδιο μέσο αναφέρει πως πρόκειται για το ίδιο άτομο που επί μήνες καλούσε στο Δήμο και εκτόξευε ύβρεις προς προσωπικό και υπηρεσίες.