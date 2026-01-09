Όσοι έχουν αδυναμία στα γλυκά συχνά στρέφονται σε επιλογές χωρίς ζάχαρη, θεωρώντας πως είναι πιο υγιεινές. Η αλήθεια όμως είναι ότι τα τρόφιμα με τεχνητά γλυκαντικά δεν είναι απαραίτητα καλύτερα για την υγεία σας.

Διαιτολόγοι που μίλησαν στον Independent αναφέρουν πως η εκτόξευση των προϊόντων χωρίς ζάχαρη οφείλεται κυρίως στον φόβο που έχει αναπτυχθεί εδώ και χρόνια γύρω από τη ζάχαρη. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η κατανάλωση ζάχαρης με μέτρο έχει θέση σε μια ισορροπημένη διατροφή.

Εξάλλου, έρευνες έχουν συνδέσει τα υποκατάστατα ζάχαρης με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Για παράδειγμα ερευνητές από την Αμερικανική Ακαδημία Νευρολογίας διαπίστωσαν πρόσφατα ότι άτομα που κατανάλωναν κατά μέσο όρο πάνω από 190 mg γλυκαντικών την ημέρα για έναν χρόνο παρουσίασαν 62% ταχύτερη μείωση στις γνωστικές και μνημονικές τους ικανότητες σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν 20 mg.

Μήπως τελικά τα τρόφιμα χωρίς ζάχαρη δεν είναι και τόσο υγιεινές επιλογές;

Τα τεχνητά γλυκαντικά μπορούν να βλάψουν το έντερο

Η υπερβολή σε οτιδήποτε δεν είναι καλή, ούτε καν στα γλυκά χωρίς ζάχαρη. Αν και έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν την επιθυμία για γλυκό χωρίς επιπλέον θερμίδες, συχνά περιέχουν τεχνητά γλυκαντικά όπως σουκραλόζη, ασπαρτάμη ή στέβια, τα οποία μπορεί να αυξήσουν την επιθυμία για άλλα τρόφιμα.

Τα τεχνητά γλυκαντικά έχουν συνδεθεί με διαταραχή της όρεξης, αυξημένη φλεγμονή και διαταραχή του μικροβιώματος του εντέρου, δηλαδή ανισορροπία των μικροοργανισμών στο σώμα, που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για λοιμώξεις.

«Υπάρχουν αρκετά στοιχεία ότι τα τεχνητά γλυκαντικά αλλοιώνουν το μικροβίωμα και διαταράσσουν τη λειτουργία του εντερικού φραγμού, συμβάλλοντας στο λεγόμενο “διαπερατό έντερο”», επισημαίνουν διαιτολόγοι στον Independent και προσθέτουν:

«Κάποιοι άνθρωποι εμφανίζουν πονοκεφάλους ή πεπτικά συμπτώματα από τα τεχνητά γλυκαντικά. Από μόνα τους όχι μόνο δεν προσφέρουν ισχυρά οφέλη για την υγεία, αλλά μπορεί και να την επιβαρύνουν».

Mπορούν να προκαλέσουν πεπτική δυσφορία

Οι ειδικοί, εκφράζοντας ανησυχίες για τα συστατικά σε αναψυκτικά και τρόφιμα χωρίς ζάχαρη, επισημαίνουν και τις πολυόλες, όπως η ερυθριτόλη, η ξυλιτόλη, η σορβιτόλη και η μαλτιτόλη, που προσδίδουν γλυκιά γεύση, αλλά όταν καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες μπορούν να ερεθίσουν το έντερο.

Οι πολυόλες δεν απορροφώνται πλήρως από το πεπτικό σύστημα. Φτάνουν στο παχύ έντερο, όπου ζυμώνονται από τα βακτήρια, προκαλώντας αέρια, φούσκωμα, κράμπες και διάρροια. .

Χωρίς ζάχαρη αλλά με πολλά κορεσμένα λιπαρά

Για να διατηρήσουν τη γεύση, την υγρασία και τη δομή τους, πολλά προϊόντα χωρίς ζάχαρη περιέχουν βούτυρο και φοινικέλαιο. Πρόκειται για κορεσμένα λιπαρά, τα οποία έχουν τα δικά τους σοβαρά μειονεκτήματα.

Συγκεκριμένα, η υπερβολική πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα και υψηλή χοληστερόλη. Η αντικατάστασή τους με ακόρεστα λιπαρά μειώνει σημαντικά τη θνησιμότητα και τα καρδιαγγειακά προβλήματα.

Περιέχουν συχνά επεξεργασμένους υδατάνθρακες

Ορισμένα γλυκά χωρίς ζάχαρη έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε επεξεργασμένους υδατάνθρακες, όπως λευκό αλεύρι και άμυλα. Η υπερκατανάλωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους, συστηματική φλεγμονή και επιδείνωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη.

Η γλυκόζη από τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες απορροφάται γρήγορα στο αίμα, αυξάνοντας τα επίπεδα σακχάρου και αυξάνοντας τον κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2.

Τελικά πρέπει να επιλέγουμε τα προϊόντα χωρίς ζάχαρη;

Αναμφίβολα υπάρχουν ορισμένα οφέλη από την αντικατάσταση της ζάχαρης με τεχνητά γλυκαντικά και για κάποιους ανθρώπους, μπορούν να αποτελέσουν μια βραχυπρόθεσμη λύση για απώλεια ή έλεγχο βάρους ή να χρησιμοποιούνται για ιατρικούς λόγους, όπως ο διαβήτης.

Παρόλα αυτά, οι ειδικοί συνιστούν να διαβάζουμε προσεκτικά τις ετικέτες και να σκεφτόμαστε γιατί επιλέγουμε τα τρόφιμα με τεχνητά γλυκαντικά. Αν περιέχουν συστατικά που επιβαρύνουν τον οργανισμό σας τότε είναι ίσως προτιμότερο να απολαύσετε με μέτρο ένα παραδοσιακό γλυκό – χωρίς ενοχές.

Εάν πραγματικά θέλετε να φάτε ένα γλυκό χωρίς ζάχαρη, τότε οι διατροφολόγοι προτείνουν τη χρήση φυσικών γλυκαντικών. Τρόφιμα όπως οι χουρμάδες, οι μπανάνες και ο πουρές μήλου είναι σίγουρα πιο θρεπτικές εναλλακτικές. Περιέχουν σάκχαρα, αλλά δεν συνδέονται τόσο έντονα με τους κινδύνους της επεξεργασμένης ζάχαρης και των τεχνητών γλυκαντικών.