Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο πρόγραμμα “Hannity” του Fox News, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν σκοπεύει να συναντηθεί με τη Ματσάδο μετά τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις στη Βενεζουέλα που οδήγησαν στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Κατάλαβα ότι θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα, και ανυπομονώ να της πω γεια», απάντησε ο Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση.

Αυτή θα είναι η πρώτη συνάντηση του Τραμπ με τη Ματσάδο, η οποία είχε δηλώσει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι δεν είχε μιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο από τότε που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης τον Οκτώβριο.

Ο Τραμπ είπε στο Fox News ότι θα χρειαστεί χρόνος για να φθάσει η χώρα, που αυτή την περίοδο διοικείται από την εν ενεργεία πρόεδρο Ντελσί Ροντρίγκες, σε σημείο όπου θα μπορεί να διεξαχθούν εκλογές.