Δέκα κρίσιμες ημερομηνίες με τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης περιλαμβάνει το ημερολόγιο της ελληνικής οικονομίας για το 2026, οι οποίες αναμένεται να διαμορφώσουν την πορεία της χώρας στο επόμενο στάδιο της επενδυτικής βαθμίδας.

Η νέα χρονιά ξεκινά με ενισχυμένες προσδοκίες, καθώς οι αποφάσεις των οίκων δεν αποτυπώνουν μόνο τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας, αλλά επηρεάζουν άμεσα τη συμπεριφορά των αγορών. Μια νέα αναβάθμιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού για το Δημόσιο και τις επιχειρήσεις, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη στην ασκούμενη οικονομική πολιτική και στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.

Το 2025 καταγράφηκε ως κομβική χρονιά για την πιστοληπτική εικόνα της χώρας. Τον Μάρτιο, η Moody’s ολοκλήρωσε την επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα, αποτελώντας τον τελευταίο μεγάλο οίκο που έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο της κρίσης χρέους. Στη συνέχεια, ακολούθησαν θετικές κινήσεις από τους DBRS, S&P και Fitch, ενώ η Scope –η οποία είχε ήδη αποδώσει επενδυτική βαθμίδα από τον Δεκέμβριο του 2024– προχώρησε το 2025 σε αναβάθμιση των προοπτικών της χώρας σε «θετικές».

Με αυτή την παρακαταθήκη, το 2026 ξεκινά σε σαφώς ευνοϊκότερο περιβάλλον. Οι οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν τη βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων, τη συνεχή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, την επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσματα και τις θετικές ενδείξεις για την ανάπτυξη. Παράλληλα, ωστόσο, παραμένουν προσεκτικοί, παρακολουθώντας στενά τις διεθνείς αβεβαιότητες, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τη διαμόρφωση των επιτοκίων, αλλά και την πρόοδο σε κρίσιμα πεδία μεταρρυθμίσεων, όπως η Δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση και το τραπεζικό σύστημα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις προοπτικές (outlook), οι οποίες συχνά λειτουργούν ως προειδοποιητικό σήμα για μελλοντικές αναβαθμίσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η Scope εμφανίζεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για μια πρώτη κίνηση, χωρίς όμως να μπορεί να θεωρηθεί προεξοφλημένο το αποτέλεσμα. Άλλωστε, η μέχρι σήμερα εμπειρία δείχνει ότι οι αξιολογήσεις δεν ακολουθούν γραμμική πορεία, αλλά εξαρτώνται από τη συνολική εικόνα των θεμελιωδών μεγεθών της οικονομίας.

Πολιτική σταθερότητα

Οι οίκοι αξιολόγησης στέκονται στο θέμα της πολιτικής σταθερότητας με την DBRS να τονίζει ότι η διακομματική δέσμευση στη δημοσιονομική πειθαρχία και η συνέχεια της οικονομικής πολιτικής ενισχύουν την πιστοληπτική εικόνα της Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι όσο πλησιάζει ο εκλογικός κύκλος αυξάνεται ο κίνδυνος επιβράδυνσης της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Σε παρόμοιο μήκος κύματος, η Fitch υπογραμμίζει την «ισχυρή δέσμευση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική σύνεση» την οποία χαρακτηρίζει ως «ιδιαίτερα αξιόπιστη» και βασισμένη σε «ευρεία κοινωνική συναίνεση».

Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Οι αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας το 2026 θα γίνουν στις εξής ημερομηνίες: