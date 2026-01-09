Με αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου, το Υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να βάλει φρένο στη συσσώρευση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, οι οποίες εξακολουθούν να αφαιρούν πολύτιμη ρευστότητα από την αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, τα κρατικά «φέσια» ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, με εγκύκλιο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2026, τίθεται ως βασική προτεραιότητα η ελαχιστοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Στόχος είναι αφενός η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και αφετέρου η ενίσχυση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας, με σαφείς προειδοποιήσεις προς όσους καθυστερούν.

Η εγκύκλιος καλεί τις Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και τους προϊσταμένους των οικονομικών υπηρεσιών να προχωρούν χωρίς καθυστέρηση στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ιδιώτες και προμηθευτές, τόσο για τους ίδιους τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης όσο και για τους εποπτευόμενους οργανισμούς τους, αξιοποιώντας ίδιους πόρους. Παράλληλα, ζητείται να αποτρέπεται η δημιουργία νέων οφειλών, με έγκαιρο προγραμματισμό πληρωμών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν σε καθυστερήσεις, με εντολή για άμεση άρση διοικητικών ή νομοθετικών εμποδίων όπου αυτά εντοπίζονται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται επίσης να καταγράψουν πλήρως τις οφειλές που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες, όπως χρέη υπό δικαστική διεκδίκηση, οφειλές που συνδέονται με πάγιες προκαταβολές ή καθυστερήσεις λόγω εξωγενών παραγόντων, ώστε να υπάρχει σαφής και επικαιροποιημένη εικόνα.

«Μαύρη λίστα» για τους ασυνεπείς

Παράλληλα, για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος με έντονα διαχρονικά χαρακτηριστικά, έχει συσταθεί ειδική επιτροπή που εξετάζει τις πραγματικές αιτίες των καθυστερήσεων στις πληρωμές. Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τέθηκε σε λειτουργία νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή τιμολογίων από ιδιώτες προς το Δημόσιο, με στόχο τη διαφάνεια και την καλύτερη παρακολούθηση των ροών πληρωμών.

Η ανάλυση των δεδομένων, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα, θα επιτρέψει στο Υπουργείο Οικονομικών να έχει πλήρη εικόνα για τους φορείς με οφειλές άνω των 90 ημερών, το ύψος των χρεών τους και τις αιτίες των καθυστερήσεων. Οι ασυνεπείς φορείς θα τίθενται υπό αυξημένη εποπτεία, ενώ προβλέπεται και η τακτική δημοσιοποίηση των στοιχείων τους.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τον Οκτώβριο του 2025 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου ανήλθαν σε 3,1 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο βάρος εντοπίζεται στα νοσοκομεία, με οφειλές 1,74 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθούν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης με 590 εκατ. ευρώ, ο ΕΟΠΥΥ με 248 εκατ. ευρώ, οι ΟΤΑ με 239 εκατ. ευρώ και τα ΝΠΔΔ με 236 εκατ. ευρώ. Για τη στήριξη της ταμειακής ρευστότητας, πάντως, συνεχίζεται έως τις 20 Ιανουαρίου 2026 η καταβολή του ενός τετάρτου της ετήσιας επιχορήγησης των φορέων, ενώ τα νοσοκομεία εξακολουθούν να λαμβάνουν εμπροσθοβαρώς και τμηματικά την κρατική χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας.