Κλείνει ο κύκλος του Μπαρτζώκα

Τρίτη συνεχόμενη ήττα για τον Ολυμπιακό στη Euroleague, αποδοκιμασίες, έστω χλιαρές, έπειτα από χρόνια στο ΣΕΦ και ξένοι δημοσιογράφοι να αναφέρονται στο μέλλον του Μπαρτζώκα. Η κατάσταση στους «ερυθρόλευκους» δεν είναι καθόλου καλή και η συνέχεια της σεζόν δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Θέμα Μπαρτζώκα, φυσικά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν το σκέφτονται καν οι Αγγελόπουλοι, το καλοκαίρι όμως θα παρθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις στον Πειραιά. Αποφάσεις που δεν θα αφορούν μόνο το ρόστερ αλλά και τον πάγκο, με την αλλαγή προπονητή να είναι πιο πιθανή από ποτέ. Ο κύκλος του Μπαρτζώκα κλείνει, σύμφωνα με κάποιους έχει ήδη κλείσει, με τους Αγγελόπουλους να πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται την επόμενη μέρα.

ΠΑΟΚ για Λαρεντζάκη

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού προσάπτουν πολλά στον Μπαρτζώκα, από τα κολλήματά του στις μεταγραφικές αναζητήσεις μέχρι τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το ρόστερ. Ο Λαρεντζάκης, για παράδειγμα, έχει παροπλιστεί εντελώς και είναι σαν να μην υπάρχει. Ακόμη κι αν δεν έχει μέλλον στον Πειραιά πάντως, μπορεί να έχει, αν το θέλει, στη Θεσσαλονίκη. Ο Έλληνας γκαρντ αρέσει πολύ στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και δεν θα αργήσουν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους στον παίκτη, αρχίζοντας τις συζητήσεις μαζί του για ενδεχόμενη μεταγραφή το καλοκαίρι. Μεταγραφή που θα δείχνει -και αυτή- τις διαθέσεις του Μυστακίδη, ο οποίος δεν μπήκε στο μπάσκετ απλά για να μπει. Μπήκε για να πρωταγωνιστήσει.

Προτάθηκε σέντερ από ΝΒΑ

Ο Παναθηναϊκός πήρε πολύ μεγάλη νίκη στην Κωνσταντινούπολη επί της Φενέρμπαχτσε και τώρα θα πρέπει να πάρει και τον σέντερ που έχει ανάγκη. Ο Φαρίντ το παλεύει αλλά είναι φανερό πως δεν είναι όπως στα πρώτα παιχνίδια που έπιασε στον ύπνο τους αντιπάλους, ο Γιούρτσεβεν δεν ανεβαίνει με τίποτα, οπότε στις τάξεις των «πράσινων» έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε ακόμη μία μεταγραφή ψηλού, με την ελπίδα πως ο Λεσόρ θα επιστρέψει απολύτως έτοιμος στη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει, ως γνωστόν, την περίπτωση του Σίλβα της ΑΕΚ, δεν αποκλείεται όμως να γίνει και «χτύπημα» από NBA καθώς έχουν εντοπιστεί πιθανοί στόχοι. Προς το παρόν πάντως, μετά τη νίκη επί της Φενέρ, στο «τριφύλλι» κέρδισαν χρόνο, σύντομα όμως θα πάρουν την τελική τους απόφαση.

Δικαιωμένοι και σταθεροί

Δικαιωμένοι, όπως μαθαίνω, αισθάνονται στην ΑΕΚ σε ό,τι αφορά τον Λανουά, για τον οποίο πρώτοι είχαν αντιδράσει ζητώντας την αποχώρησή του. Στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι από την αρχή… αντιπολίτευση και έτσι θα συνεχίσουν, βλέπουν όμως με ικανοποίηση ότι έχουν αρχίσει κι άλλες ομάδες να αντιδρούν για τον επικεφαλής της ΚΕΔ και γενικά για την ΕΠΟ. Αυτό, πάντως, δεν θα αλλάξει τη στάση, τη γραμμή που ακολουθεί ο Ηλιόπουλος. Στον «δικέφαλο αετό» είναι ξεκάθαροι ως προς το ότι επιθυμούν την αποχώρηση του Λανουά και δεν θα σταματήσουν να προσπαθούν για αυτό, είτε έχουν κι άλλους μαζί τους είτε όχι. Οι ίδιοι, πάντως, θα παραμείνουν πιστοί στη γραμμή που ακολουθούν από την περσινή σεζόν.

Άλλες 3 μεταγραφές ο ΠΑΟΚ

Έκπληξη προκάλεσε η μεταγραφή, η οποία θα ολοκληρωθεί προσεχώς, του Γερεμέγεφ στον ΠΑΟΚ, καθώς δεν είχε παίξει το συγκεκριμένο σενάριο. Πρόκειται πάντως για μια κίνηση που δεν προκαλεί και… ενθουσιασμό στις τάξεις των οπαδών, οι οποίοι περίμεναν κάτι καλύτερο. Αυτός είναι και ο λόγος που στον «δικέφαλο του βορρά» φρόντισαν εξαρχής να διαρρεύσουν ότι είναι πιθανή η απόκτηση ενός επιθετικού ακόμη, μετά τον Σουηδό, ενώ θα γίνουν κι άλλες μεταγραφές. Έναν κεντρικό αμυντικό και έναν εξτρέμ αναζητούν στη Θεσσαλονίκη προκειμένου ο Λουτσέσκου να έχει πιο γεμάτο ρόστερ και να μπορέσει να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα.

Μήνυμα σε Σφιντέρσκι

Στον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ περιμένει πώς και πώς τον Ιανουάριο για να αρχίσουν οι αλλαγές στο ρόστερ, οι οποίες θα είναι σημαντικές. Η πολλή δουλειά, βέβαια, θα γίνει το καλοκαίρι, θα αρχίσει όμως από τον Ιανουάριο και δεν αποκλείεται να έχουμε και αποχώρηση έκπληξη. Όπως, για παράδειγμα, αυτή του Σφιντέρσκι, ο οποίος έχει χάσει πόντους και πρέπει να το πήρε το μήνυμα με τον… πάγκο στον αγώνα με τον Βόλο. Ο Πολωνός φορ έκανε και κάνει ό,τι μπορεί αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για τον Παναθηναϊκό που θέλει ο Μπενίτεθ, οπότε δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η αποχώρηση του Σφιντέρσκι να μην έρθει το καλοκαίρι αλλά νωρίτερα.