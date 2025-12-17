Στα μέτρα που ανακοίνωσε χθες από το βήμα της Βουλής για στεγαστικό και αγρότες επικεντρώθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον διάλογο που είχε μπροστά στις κάμερες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, κατά τη σημερινή τους συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εκτόνωση της κατάστασης», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

«Είχαμε μια μακρά κοινοβουλευτική μέρα χθες με την υπερψήφιση του προϋπολογισμού για το έτος 2026. Ξέρετε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην επίμονη ακρίβεια και ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο προϋπολογισμός. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι οι συνταξιούχοι μας των οποίων οι συντάξεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται από την Παρασκευή θα δουν και τις αυξήσεις για το 2026, όσοι είχαν συντάξεις παγωμένες από την προσωπική διαφορά θα δουν ήδη τις πρώτες αυξήσεις και θα ωφεληθούν από τις μειώσεις των φόρων, θα έχουν μια πρόσθετη ενίσχυση στο εισόδημα τους και βέβαια, καθώς από τον Ιανουάριο θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται οι πολιτικές μας, θα δουν την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε υγιή πλεονάσματα και το μέρισμα που δίνουμε στην κοινωνία τηρώντας τους δημοσιονομικούς κανόνες αναγνωρίστηκε και από την επιλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup, κάτι που πριν από κάποια χρόνια θα φαινόταν ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ταυτόχρονα είχα την ευκαιρία και χθες να επαναλάβω τα μέτρα στήριξης τα οποία η κυβέρνηση προτίθεται να υλοποιήσει για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Θεωρώ ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και λαμβάνονται υπόψη κάποια από τα δίκαια αιτήματα τα οποία οι αγρότες μας έχουν θέσει και θέλω να ελπίζω, καθώς πλησιάζουμε πια και στις γιορτές των Χριστουγέννων, ότι θα υπάρχει μια θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν σχετικά σύντομα από τα μπλόκα. Πρέπει να λάβουν κι αυτοί υπόψη το γεγονός ότι, όσο δίκαια και αν είναι τα αιτήματά τους, δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας και να στερούν μέχρι και το αυτονόητο δικαίωμα από κάποιον να επιστρέψει στο χωριό του για τις διακοπές των Χριστουγέννων», είπε ο πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Να σας ενημερώσω για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα ξεκινήσει σήμερα το απόγευμα με τη συνάντηση με τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων. Και εσείς επισκεφτήκατε, εξάλλου, πρόσφατα το Μαυροβούνιο. Η βούληση της Ελλάδος να σταθεί στο πλευρό των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στη διαδρομή τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεδομένη. Ο πήχης και για τις χώρες αυτές έχει μπει ψηλά. Οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν είναι σημαντικές, αλλά η Ελλάδα έχει στρατηγικό όφελος από το να είναι πρωταγωνιστής στην υποστήριξη αυτής της προσπάθειας, για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων».

«Τέλος, θα συζητήσουμε και τις εξελίξεις στην Ουκρανία, τη δυνατότητα χρηματοδότησης της Ουκρανίας μέσω των παγωμένων ρωσικών πόρων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκές τράπεζες. Αλλά θα έχουμε και για μία πρώτη συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό της ευρωπαϊκής ένωσης, όπου θα έχω την ευκαιρία και πάλι να θέσω τις εθνικές προτεραιότητες και τη διατήρηση των πόρων της εθνικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, αλλά να βάλω και εγώ στο τραπέζι της συζήτησης την ανάγκη να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση όχι απλά εθνική απάντηση στο στεγαστικό πρόβλημα το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι ευρωπαϊκό. Λάβαμε πρόσθετα μέτρα χθες, αλλά είναι σαφές ότι το χρηματοδοτικό πλαίσιο το οποίο θα συμφωνηθεί θα πρέπει να υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί πόροι για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την υποστήριξη κυρίως των συμπολιτών μας οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο νοίκι», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.