Με σχέδιο προοπτικής και ορίζοντα το 2030, ο πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα κινηθεί το προσεχές διάστημα, ρίχνοντας γέφυρα συναίνεσης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο την επόμενη ημέρα στον εγχώριο πρωτογενή τομέα, επιχειρώντας να θέσει άπαντες προ των ευθυνών τους.

Σε μια πολιτική περίοδο φορτισμένη λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων αλλά και της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στη Βουλή, επιχείρησε να τραβήξει τη διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν, βγάζοντας στον τάκο ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για τα λάθη του παρελθόντος στο επίμαχο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, αλλά και στηλιτεύοντας την αδιέξοδη στάση της αντιπολίτευσης εν γένει, προκρίνοντας τη ΝΔ ως τη μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα, συνέχεια και σιγουριά.

Παράλληλα, προανήγγειλε ονομαστική ψηφοφορία στο νομοσχέδιο για την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, καλώντας τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει τη στάση που θα κρατήσει στο επίμαχο αυτό θέμα. «Αργήσαμε και ευθυνόμαστε – αλλά μεγαλύτερος υπεύθυνος όποιος αρνείται να αλλάξει ένα καθεστώς αποδεδειγμένα σάπιο» επισήμανε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε: «Η δική μας πρόταση είναι μία: η εξυγίανση και η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής ανακοίνωσε τη λήψη έξι νέων μέτρων για το πρόβλημα του στεγαστικού, σημαντικές αλλαγές για τους δανειολήπτες με ελβετικό φράγκο, ένα διαχρονικό πρόβλημα που ταλαιπωρεί 50.000 πολίτες, ενώ νωρίτερα ο Κωστής Χατζηδάκης έδωσε λεπτομέρειες για τη νέα ενίσχυση των αγροτών, ύψους 160 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για αδιάθετους πόρους που θα διατεθούν σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα, αλλά και σε βαμβακοπαραγωγούς – σιτοπαραγωγούς, στηρίζοντάς τους στη δύσκολη αυτή συγκυρία.

Νέες πληρωμές αγροτών

Πληρωμές ύψους 487,9 εκατομμυρίων ευρώ σε 485.896 μοναδικούς δικαιούχους πραγματοποιήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ, καθώς συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος για την καταβολή συνολικά 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ στον πρωτογενή τομέα το 2025, πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οικονομίας και των ευρωπαϊκών κανόνων.

Το σύνολο των φετινών πληρωμών προς τους αγρότες ανέρχεται πλέον στα 3,2 δισ. ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να καταβληθούν ακόμα περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι πληρωμές για το 2024 ανήλθαν σε 3,1 δισ. ευρώ, επομένως, παρά την εν κινήσει μεταρρύθμιση του μηχανισμού επιδοτήσεων μέσω της απορρόφησης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ, οι πληρωμές αυξήθηκαν φέτος κατά 700 εκατ. ευρώ.

«Καρφιά» για τους πολιτικούς του καναπέ

Ένα έμμεσο σχόλιο με βέλη για τους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά – ο οποίος απουσίαζε χθες από τη Βουλή – αλλά και τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ερμηνεύτηκε η αποστροφή στην ομιλία του πρωθυπουργού για τους πολιτικούς του καναπέ.

Χαρακτηρίζοντας ως άυλο εθνικό πλεονέκτημα που πρέπει να προστατευτεί την πολιτική σταθερότητα, έριξε πολιτικά «καρφιά» κάνοντας ειδική αναφορά στο φλερτ με μια «Ιθάκη» μοιρασμένη σε εξώστες και πλατείες και αγωνίες διαφόρων πολιτικών του καναπέ μήπως και η κυβερνητική παράταξη χάσει την ταυτότητά της. «Τραγικά και κάποτε κωμικά, αλλά για τον τόπο κυρίως αντιπαραγωγικά – παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική κριτική και θετικές αντιπροτάσεις» σχολίασε και πρόσθεσε: «Η πολιτική απαξιώνεται και ο πολίτης απογοητεύεται».