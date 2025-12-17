Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μπεσίκτας βρίσκεται ο Κωνσταντής Τζολάκης, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία.

Ο τουρκικός σύλλογος φέρεται να παρακολουθεί εδώ και καιρό την πορεία του Έλληνα τερματοφύλακα, έχοντάς τον ψηλά στη λίστα των επιλογών του για την ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ.

Όπως σημειώνει η BJK TARAFTAR, ο Τζολάκης έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Σεργκέν Γιαλτσίν, ο οποίος τον βλέπει ως μια λύση που μπορεί να προσφέρει άμεσα, αλλά και να εξελιχθεί σημαντικά στο μέλλον.

Στη διοίκηση της Μπεσίκτας αντιμετωπίζουν την περίπτωσή του ως επένδυση, με ένα οικονομικό πλάνο που, σε βάθος χρόνου, θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 22χρονος γκολκίπερ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως το 2027 και τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 19 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 10 αγώνες και δεχόμενος συνολικά 20 γκολ.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, παρά το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί και από άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους –μεταξύ των οποίων η Λίβερπουλ, η Γαλατασαράι και η Φενέρμπαχτσε– η Μπεσίκτας εμφανίζεται διατεθειμένη να κινηθεί δυναμικά, είτε άμεσα είτε το προσεχές καλοκαίρι, προκειμένου να αποκτήσει τον Έλληνα διεθνή.