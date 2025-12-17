Ένα κορίτσι εννέα ετών, που βρέθηκε μαχαιρωμένο μέχρι θανάτου στο σπίτι της οικογένειάς του, φέρεται να σκεφτόταν τη χριστουγεννιάτικη λίστα δώρων του μόλις λίγες ώρες προτού χάσει τη ζωή του. Η μαθήτρια, που κατονομάζεται ως Άρια Θορπ, εντοπίστηκε νεκρή τη Δευτέρα, ενώ λίγο αργότερα συνελήφθη ένας έφηβος ως ύποπτος για τη δολοφονία της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν σε μια κατοικία τριών υπνοδωματίων στο Γουέστον-σούπερ-Μερ της κομητείας Σόμερσετ, περίπου στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας. Οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας έφηβος συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα, σε απόσταση περίπου μισού μιλίου, στην κοντινή περιοχή Γουόρλ, ως ύποπτος για τη δολοφονία της, σύμφωνα με τη Sun.

Η μικρή Άρια περιγράφηκε από φίλους της ως ένα «ζωηρό και γεμάτο ζωντάνια κορίτσι», που αγαπούσε να ντύνεται όμορφα και να μεταμφιέζεται. Η μητέρα της, Βικτόρια Χαλ, πρώην στρατιωτικός και κομμώτρια, φέρεται να είναι συντετριμμένη από την απώλεια.

Η οικογενειακή φίλη, Ταμάρα Τέιλορ, 40 ετών, η οποία ζει απέναντι από το σπίτι, ανέφερε ότι η κόρη της, Μόλι, ήταν «κολλητή φίλη με την Άρια». Όπως δήλωσε συγκλονισμένη, τα δύο κορίτσια μιλούσαν για τις χριστουγεννιάτικες λίστες επιθυμιών τους το βράδυ πριν από τον τραγικό θάνατο της Άρια.

Η Ταμάρα Τέιλορ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Άρια ήταν ένα ζωηρό κοριτσάκι που αγαπούσε να ντύνεται και να βάζει μακιγιάζ. Η Μόλι και η Άρια έκαναν τα πάντα μαζί εκτός σχολείου και αυτό που συνέβη είναι απλώς σπαρακτικό. Η Άρια ήταν πάντα εδώ, έπαιζε με τη Μόλι, ήταν αχώριστες. Δεν ξέρω πώς θα της πούμε ότι δεν θα τη δει ξανά».

Την ίδια ώρα, εκτεταμένος αστυνομικός αποκλεισμός έχει στηθεί γύρω από το σπίτι της Άρια, ενώ οι εγκληματολογικές ομάδες πραγματοποιούν έρευνες στον χώρο. Η υπαστυνόμος, Τζεν Άπλφορντ, προειδοποίησε τους κατοίκους ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Γνωρίζουμε ότι ολόκληρο το Γουέστον-σούπερ-Μερ είναι συντετριμμένο και σοκαρισμένο από αυτή την απολύτως φρικτή είδηση. Είναι αδύνατο να περιγράψουμε επαρκώς τον πόνο και την οδύνη που βιώνουν αυτή τη στιγμή. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια απευθύνονται σε αυτούς και θα διασφαλίσουμε ότι θα λάβουν υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένο αξιωματικό. Μια ποινική έρευνα βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, για να διαπιστωθούν τα γεγονότα της υπόθεσης».

Η ίδια πρόσθεσε: «Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η κοινότητα θα ενωθεί ως μία δύναμη για να αντιμετωπίσει αυτή την τραγωδία. Έρευνες πραγματοποιούνται στο ακίνητο στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης. Ζητούμε την υπομονή και την κατανόηση του κόσμου όσο αυτές οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Θα διασφαλίσουμε ότι οι αστυνομικοί μας θα είναι διαθέσιμοι, για να παρέχουν διαβεβαίωση και υποστήριξη σε όλους. Θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή τις επόμενες ημέρες και προτρέπουμε όποιον έχει ανησυχίες να επικοινωνήσει μαζί μας».