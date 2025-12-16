Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, με ανάρτησή του στο Facebook, γνωστοποιεί πως ήταν ο δικός του ανήλικος γιος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ. «Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές», τονίζει, μεταξύ άλλων.

Γράφει συγκεκριμένα ο κ. Κατρίνης για το περιστατικό που είχε δει νωρίτερα το φως της δημοσιότητας: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη.

Ο νόμος ισχύει για όλους.

Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές.

Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη.

Χωρίς εξαίρεση».

Το χρονικό

Ο 16χρονος γιος του βουλευτή συνελήφθη γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα της Τρίτης στο Χαλάνδρι, μετά από καταδίωξη αστυνομικών της ΟΠΚΕ.

Ο 16χρονος, χωρίς δίπλωμα, οδηγούσε ΙΧ αυτοκίνητο και δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, παραβιάζοντας μάλιστα πολλές φορές τον ΚΟΚ για να γλιτώσει.

Όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 16χρονο γιο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κι έναν 15χρονο φίλο του, ο οποίος είχε πάνω του ένα μαχαίρι.

Επίσης, συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ενώ δικογραφία σχηματίζει το ΤΔΕΕ Χαλανδρίου.