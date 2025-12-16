Ο 16χρονος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ συνελήφθη περί τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης στο Χαλάνδρι, μετά από καταδίωξη αστυνομικών της ΟΠΚΕ.

Ο 16χρονος, χωρίς δίπλωμα, οδηγούσε ΙΧ αυτοκίνητο και δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, παραβιάζοντας μάλιστα πολλές φορές τον ΚΟΚ για να γλιτώσει.

Όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 16χρονο γιο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κι έναν 15χρονο φίλο του, ο οποίος είχε πάνω του ένα μαχαίρι.

Επίσης, συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου ενώ δικογραφία σχηματίζει το ΤΔΕΕ Χαλανδρίου.