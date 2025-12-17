Ο 21χρονος Ντανίλο Κούζμιν, γιος του αντιδημάρχου του Χαρκόβου, δολοφονήθηκε για 200.000 δολάρια σε κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με την αυστριακή Kronen Zeitung. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, παγιδεύτηκε σε υπόγειο γκαράζ του πολυτελούς ξενοδοχείου Sofitel από έναν 19χρονο συμπατριώτη του, τον οποίο εμπιστευόταν.

Κατά τη διάρκεια συναντήσεων στη Βιέννη, ο Κούζμιν φέρεται να αποκάλυψε απερίσκεπτα στον γνωστό του ότι ο πατέρας του διέθετε περιουσιακά στοιχεία αποθηκευμένα σε ψηφιακά πορτοφόλια. Ο νεαρός στη συνέχεια συνεργάστηκε με έναν 45χρονο Ουκρανό για τον σχεδιασμό της δολοφονίας. Στο γκαράζ, το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια -ίχνη αίματος εντοπίστηκαν στο κλιμακοστάσιο, ενώ ο Κούζμιν είχε μείνει σχεδόν χωρίς δόντια. Υπό βασανιστήρια, αποκάλυψε τους κωδικούς πρόσβασης σε δύο ψηφιακά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων.

Τον έλουσαν με βενζίνη και τον έκαψαν ζωντανό

Ο βαριά τραυματισμένος Κούζμιν εξαναγκάστηκε να μπει στο πίσω κάθισμα της Mercedes του πατέρα του, μεταφέρθηκε στην περιοχή Donaustadt της Βιέννης, περιλούστηκε με βενζίνη και το αυτοκίνητο πυρπολήθηκε ενώ βρισκόταν ακόμη ζωντανός.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το σώμα του είχε καεί κατά 80% και παρουσίαζε εκτεταμένα τραύματα από αμβλύ αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων τραυματισμών στο κεφάλι και σπασμένων δοντιών, με τους ερευνητές να πιστεύουν ότι πέθανε από ασφυξία ή θερμικό σοκ περίπου την ώρα που ξέσπασε η φωτιά. Ταυτοποιήθηκε από τα οδοντιατρικά του αρχεία, σύμφωνα με την αυστριακή εφημερίδα Kronen Zeitung.

Χάρη σε υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου, η αστυνομία της Βιέννης ταυτοποίησε γρήγορα τους υπόπτους. Έπειτα από διεθνές ανθρωποκυνηγητό, συνελήφθησαν στην Ουκρανία, όπου και θα δικαστούν. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν 200.000 δολάρια, εκ των οποίων περίπου 100.000 δολάρια βρέθηκαν στην κατοχή του 19χρονου κατά τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 45χρονος ύποπτος είναι πρώην ανώτερος αξιωματούχος της τελωνειακής υπηρεσίας της Οδησσού, ενώ ο 19χρονος είναι γιος γνωστού επιχειρηματία από το Τσερνιβτσί και θετός γιος της πρέσβειρας της Ουκρανίας στη Βουλγαρία.