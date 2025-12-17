Στον παγκόσμιο Γαστρονομικό Οδηγό Michelin εντάσσεται η πόλη της Θεσσαλονίκης, μία κορυφαία διάκριση που επιβεβαιώνει τη γαστρονομική της δυναμική, την ελκυστικότητα του προορισμού και τη διαρκή εξέλιξη της τοπικής γαστρονομικής κοινότητας που χαρακτηρίζεται για την καινοτομία της.

Πρόκειται για το καρποφόρο αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας και συγκροτημένης στρατηγικής του δήμου Θεσσαλονίκης για την ανάδειξη της μοναδικής γαστρονομικής ταυτότητας και κληρονομιάς της πόλης, που διαμορφώθηκε στην υπερχιλιετή ιστορία της ως σταυροδρόμι λαών, θρησκειών και πολιτισμών. Η Θεσσαλονίκη καταλαμβάνει διακριτή θέση στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη μετά από μια σειρά συντονισμένων ενεργειών, σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ.

«Η Θεσσαλονίκη μπαίνει σε μια νέα εποχή», σχολίασε σχετικά ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, προσθέτοντας: «Ανοίγουμε ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ποιοτική τουριστική ανάπτυξη της πόλης αξιοποιώντας ένα από τα κορυφαία συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, τον γαστρονομικό πλούτο της Θεσσαλονίκης. Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ για την ουσιαστική συμβολή τους στην επίτευξη του στόχου που είχαμε θέσει. Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά πως η συνεργασία και η συνεπής διεκδίκηση με σχέδιο, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα παράγουν μετρήσιμα αποτελέσματα προς το συμφέρον της πόλης».