Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, καθώς στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να αποκλείσουν επ’ αόριστον τον Μεθοριακό Σταθμό για τα φορτηγά. Παράλληλα, οι αγρότες, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, σήκωσαν τις μπάρες για να περάσουν τα ΙΧ οχήματα και τα λεωφορεία.

Οι αγρότες στη Βόρεια Ελλάδα παραμένουν σταθερά στα μπλόκα, με τους συγκεντρωθέντες στο μπλόκο των Μαλγάρων να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, καθώς από σήμερα θα προχωρούν και σε αποκλεισμό του ρεύματος εισόδου στη Θεσσαλονίκη, από τις 12:00 έως τις 15:30 και από τις 19:00 και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Κλειστό παραμένει από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ στην αποψινή γενική τους συνέλευση αναμένεται να λάβουν τις τελικές αποφάσεις για το εάν, από αύριο, θα προχωρήσουν σε μόνιμο αποκλεισμό και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπως και στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο στο Δερβένι αναμένεται να προβούν σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας, από τις 13:00.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών πρόκειται να προχωρήσουν και σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τις 17:00, και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Στο μεταξύ, συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.