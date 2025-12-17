Ο πρώην διευθυντής του νεκροτομείου της ιατρικής σχολής του αμερικανικού πανεπιστημίου Χάρβαρντ καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια κάθειρξης για εμπορία οργάνων και ανθρώπινων λειψάνων, όπως ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, η αμερικανική δικαιοσύνη.

Ο Σέντρικ Λοτζ, 58 ετών και η σύζυγός του Ντενίζ Λοτζ, 65 ετών, η οποία καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και μίας ημέρας για το ότι μεσολάβησε στην πώληση κλεμμένων οργάνων, συνελήφθησαν τον Μάιο του 2023.

Ο Σέντρικ Λοτζ, που έως τον Μάιο του 2023 ήταν διευθυντής του νεκροτομείου της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε από το 2018 έως το 2022 σε «εθνικό κύκλωμα προσώπων που αγόραζε και πουλούσε ανθρώπινα λείψανα που είχαν κλαπεί από το Χάρβαρντ και από νεκροτομείο του Αρκάνσας», σύμφωνα με την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη.

Ο επικεφαλής του νεκροτομείου του πανεπιστημίου, ενός εκ των παλαιότερων στις ΗΠΑ που βρίσκεται κοντά στη Βοστόνη, «έκλεβε όργανα και μέλη πτωμάτων που είχαν δωριστεί στην επιστήμη για ιατρική έρευνα και εκπαίδευση, πριν από την αποτέφρωσή τους».

Ο Σέντρικ Λοτζ «είχε αφαιρέσει ανθρώπινα λείψανα, συμπεριλαμβανομένων οργάνων, εγκεφάλων, δέρματος, χεριών, προσώπων και κεφαλιών και άλλα μέλη από πτώματα που είχαν παραχωρηθεί για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς», δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης στην ανακοίνωσή του.

Πήρε τα λείψανα αυτά «χωρίς να το γνωρίζει ο εργοδότης του, ο δωρητής και η οικογένεια του δωρητή», και τα μετέφερε στην κατοικία του στο Νιου Χάμσαϊρ.

«Αφού πουλούσε τα λείψανα με τη σύζυγό του Ντενίζ Λοτζ, τα έστελνε σε αγοραστές σε άλλες πολιτείες, ή ο ίδιος ο αγοραστής τα έπαιρνε απευθείας και τα μετέφερε μόνος του», δήλωσε το υπουργείο, τονίζοντας ότι τα ανθρώπινα λείψανα «επαναπωλούνταν για κέρδος».