Ενόψει της συνάντησης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, μεγάλη προσοχή στρέφεται στην ουκρανική πόλη Ποκρόβσκ, ένα κομβικό σημείο εφοδιασμού στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, την οποία η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε.

Όμως ο ουκρανικός στρατός δηλώνει ότι οι μάχες μέσα στην πόλη συνεχίζονται, με τους Ουκρανούς να ελέγχουν το βόρειο τμήμα και τους Ρώσους το νότιο, την ώρα που ο Γουίτκοφ έφτασε στη Μόσχα.

Η Ουκρανία απορρίπτει τους ισχυρισμούς για την κατάληψη της πόλης ως «προπαγάνδα».

«Στο Ποκρόβσκ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και εφόδου και η εξουδετέρωση του εχθρού σε αστικές περιοχές,» ανακοίνωσε το ανατολικό διοικητήριο του ουκρανικού στρατού, υποστηρίζοντας ότι οι Ρώσοι στρατιώτες που ύψωσαν σημαία στο κέντρο της πόλης απωθήθηκαν.

Η μάχη για την πόλη έρχεται τη στιγμή που η Ρωσία προσπαθεί να ενισχύσει το αφήγημα ότι οι δυνάμεις της σημειώνουν πρόοδο στο πεδίο, αυξάνοντας την πίεση στο Κίεβο να συμφωνήσει σε ειρηνευτική πρόταση.

Γιατί είναι «κλειδί» η πόλη Ποκρόβσκ

Το Reuters σημειώνει ότι η Ρωσία θέλει να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ. Η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 10% του Ντονμπάς, κυρίως στο βόρειο Ντονέτσκ.

Η κατάληψη του Ποκρόβσκ και της Κοστιάντινιβκα στα βορειοανατολικά, την οποία επίσης προσπαθούν να περικυκλώσουν οι ρωσικές δυνάμεις, θα έδινε στη Μόσχα τη δυνατότητα να κινηθεί προς βορρά, προς τις δύο μεγαλύτερες ουκρανικές πόλεις του Ντονέτσκ που παραμένουν υπό τον έλεγχο του Κιέβου -το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ.

Το πρακτορείο σημείωσε επίσης ότι το Ποκρόβσκ θα ήταν η σημαντικότερη μεμονωμένη εδαφική επιτυχία της Μόσχας στην Ουκρανία από τότε που κατέλαβε την κατεστραμμένη πόλη Αβντιίφκα στις αρχές του 2024.

Ωστόσο, η Ρωσία απειλεί το Ποκρόβσκ εδώ και πάνω από έναν χρόνο. Αντί για τις μετωπικές επιθέσεις προηγούμενων μαχών -όπως η αιματηρή εκστρατεία στο Μπαχμούτ- ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί έναν ελιγμό «λαβίδας» για να περικυκλώσει σταδιακά την πόλη και να απειλήσει τις ουκρανικές γραμμές ανεφοδιασμού.

«Η εξουδετέρωση του εχθρού συνεχίζεται στο Ποκρόβσκ», λένε οι ουκρανικές δυνάμεις

Ο ουκρανικός στρατός διέψευσε τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι έχουν καταλάβει την στρατηγικής σημασίας πόλη Ποκρόβσκ.

«Στο Ποκρόβσκ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας, εφόδου και εξουδετέρωσης του εχθρού σε αστικές περιοχές,» αναφέρει το ανατολικό στρατιωτικό διοικητήριο της Ουκρανίας σε ανακοίνωση στα κοινωνικά δίκτυα.

«Εκμεταλλευόμενοι τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι εισβολείς έκαναν ακόμη μία προσπάθεια να “φυτέψουν σημαία” σε μια συνοικία της πόλης, ώστε οι προπαγανδιστές να το χρησιμοποιήσουν ως απόδειξη ότι πήραν τον έλεγχο ολόκληρου του Ποκρόβσκ. Μετά από αυτό, το έβαλαν στα πόδια και η εκκαθάριση των εχθρικών ομάδων συνεχίζεται,» αναφέρει η ανακοίνωση.

Το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας αρνήθηκε επίσης τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι η πόλη έχει πέσει.

«Παρά τη δύσκολη κατάσταση, οι αμυντικές δυνάμεις συνεχίζουν να συγκρατούν τον εχθρό,» ανέφερε σε δική του ανάρτηση.

Παραδέχθηκε όμως ότι οι ρωσικές επιθέσεις στις γραμμές εφοδιασμού έχουν δυσκολέψει την αναδιάταξη και τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών δυνάμεων.

Για «εκστρατεία παραπληροφόρησης» μιλά ο Ζελένσκι

Ο αρχηγός του ρωσικού γενικού επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ, είπε στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι το Ποκρόβσκ είχε «απελευθερωθεί» κατά τη διάρκεια συνάντησής τους σε στρατιωτικό κέντρο στις 30 Νοεμβρίου.

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι είπε ότι «οι Ρώσοι έχουν ήδη ξεκινήσει νέες εκστρατείες παραπληροφόρησης ενόψει των συναντήσεών τους με την αμερικανική πλευρά», αναφερόμενος προφανώς στις ανακοινώσεις των Ρώσων για την κατάσταση στο πεδίο, συμπεριλαμβανομένου του Ποκρόφσκ.

Οι ρωσικοί ισχυρισμοί περί ελέγχου του Ποκρόβσκ είναι «υπερβολικοί», λέει Ουκρανή βουλευτής

Η Ουκρανή αντιπολιτευόμενη βουλευτής Ίνα Σόφσουν μίλησε στο ραδιόφωνο RTÉ, εξηγώντας τη σημασία του Ποκρόβσκ για την άμυνα της περιφέρειας του Ντονέτσκ.

Χαρακτήρισε τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι κατέλαβαν την πόλη «υπερβολικούς», παρότι παραδέχτηκε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη για τις ουκρανικές δυνάμεις.

Τόνισε ότι «αν οι Ρώσοι καταλάβουν το Ποκρόβσκ -που δεν το έχουν κάνει- θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε άλλα μέρη της περιφέρειας Ντονέτσκ και στη συνέχεια προς την περιφέρεια Ντνιπροπετρόβσκ».

Πρόσθεσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «προστατεύουν αυτές τις πόλεις εδώ και 11 χρόνια» και οι Ρώσοι «ακόμη δεν έχουν καταφέρει να πάρουν ολόκληρη την περιοχή».

Όταν ρωτήθηκε για τη ρωσική προσπάθεια να καλλιεργήσει ένα αφήγημα αναπόφευκτης νίκης στο πεδίο, εξέφρασε ανησυχία ότι η Δύση -και κυρίως οι ΗΠΑ- ίσως υιοθετήσουν αυτό το αφήγημα για να πιέσουν το Κίεβο.

«Αυτό που βλέπουμε την τελευταία εβδομάδα είναι… η Αμερική κυρίως να πιέζει την Ουκρανία για μια συμφωνία, αλλά όχι τη Ρωσία. Δεν της ασκούν πίεση ώστε να είναι διατεθειμένη να συμβιβαστεί,» είπε.