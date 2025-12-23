Νεκρός σε ηλικία 51 ετών βρέθηκε ο Adam the Woo, ο οποίος έγινε διάσημος καταγράφοντας τη ζωή του μέσω vlogging. Το πτώμα του 51χρονου βρέθηκε στο σπίτι του στο Ορλάντο της Φλόριντα, σύμφωνα με τις αρχές.

Αστυνομικοί στάλθηκαν στο σπίτι του το απόγευμα της Δευτέρας προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση της υγείας του, αλλά δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τον αστέρα του YouTube, δήλωσε μια εκπρόσωπος στο TMZ.

Οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο σπίτι του αργότερα, περίπου στις 2:50 μ.μ., μετά από μια κλήση που ανέφερε έναν θάνατο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσαν οι Αρχές στο μέσο ενημέρωσης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η dailymail.co.uk ένας φίλος του Adam που ανησυχούσε χρησιμοποίησε μια σκάλα για να κοιτάξει μέσα από ένα παράθυρο και είδε τον 51χρονος να βρίσκεται αναίσθητος σε ένα κρεβάτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φίλος είχε επικοινωνήσει με τον Adam την προηγούμενη μέρα.

O ίδιος ο Adam περιέγραφε τις δραστηριότητες που κατέγραφε στο διαδίκτυο λέγοντας: «Πάω σε περιπέτειες, τα πάντα, από εγκαταλελειμμένα θεματικά πάρκα μέχρι τοποθεσίες γυρισμάτων ταινιών και εκκεντρικά αξιοθέατα στο δρόμο».

Περιέγραφε τον εαυτό του ως «νερντ της ποπ κουλτούρας των 80′ s», είπε ότι δεν παίρνει τον εαυτό του ή τα βίντεό του «πολύ στα σοβαρά».

Άρχισε να δημοσιεύει βίντεο στο YouTube το 2009, μεταφέροντας τους θεατές σε τοποθεσίες όπως εγκαταλελειμμένα θεματικά πάρκα και τοποθεσίες όπου γυρίστηκαν δημοφιλείς τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες.