Ο Βαγγέλης Παυλίδης διανύει μια περίοδο απόλυτης ακμής και οι εμφανίσεις του με τη φανέλα της Μπενφίκα δεν περνούν απαρατήρητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ισπανική «Marca» τον ανέδειξε σε πρώτο θέμα, αποθεώνοντας τον διεθνή Έλληνα φορ και υπογραμμίζοντας πως εξελίσσεται σε μία από τις πιο πολύτιμες επιθετικές μονάδες της Ευρώπης, τονίζοντας έξυπνα πως… «περιμένει την Ρεάλ Μαδρίτης (σ.σ. ενόψει του αγώνα στο Champions League τον Ιανουάριο)».

Μετά το χατ-τρικ κόντρα στη Μορεϊρένσε, ο Παυλίδης υπέγραψε και τη νίκη των «αετών» επί της Φαμαλικάο, φτάνοντας τα 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις σε μόλις 25 συμμετοχές. Παράλληλα, ισοφάρισε ένα ιστορικό επίτευγμα του θρυλικού Εουσέμπιο, με 43 γκολ μέσα στο 2025, έχοντας μπροστά του την ευκαιρία να το καταρρίψει στο φινάλε της χρονιάς απέναντι στην Μπράγκα.

Η «Marca» τον συγκρίνει ευθέως με ονόματα όπως ο Κιλιάν Μπαπέ και ο Χάρι Κέιν, σημειώνοντας πως είναι από τους ελάχιστους επιθετικούς στην Ευρώπη με παρόμοιο ρυθμό σκοραρίσματος. Επιπλέον, υπενθυμίζει ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029 και αποτιμάται στα 35 εκατ. ευρώ, εκτιμώντας ότι μπορεί να αποτελέσει την επόμενη μεγάλη πώληση της Μπενφίκα, πιθανότατα το καλοκαίρι του 2026.