Συνολικά τέσσερα όπλα εντόπισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής σε οικία στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, για τα οποία συνελήφθησαν τρία άτομα.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., είχε προηγηθεί αξιολόγηση πληροφοριακών δεδομένων αναφορικά με οικία στην περιοχή των Άνω Λιοσίων όπου αποθηκεύονται όπλα.

Στο πλαίσιο της έρευνας στο σπίτι και με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ που έγινε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου εντοπίστηκαν πιστόλι με γεμιστήρα και 21 φυσίγγια, δίκαννο για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή το 2005 από την περιοχή του Ασπρόπυργου, καραμπίνα με αποξυσμένο αριθμό και αεροβόλο όπλο με ενσωματωμένη διόπτρα.

Οι συλληφθέντες είναι μία 44χρονη, ένας 48χρονος και ένας 71χρονος, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.