Οι ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι υποχρεωτικές αργίες, σύμφωνα με τη νομοθεσία, με τη ΓΣΕΕ να υπενθυμίζει τι ισχύει για όσους εργαστούν κατά τη διάρκεια των γιορτών, δηλαδή στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, 1 Ιανουαρίου και 6 Ιανουαρίου.

Αν η επιχείρηση παραμένει κλειστή:

Οι μισθωτοί με ημερομίσθιο λαμβάνουν το σύνηθες ημερομίσθιο χωρίς προσαύξηση.

Οι μισθωτοί με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή.

Εξαίρεση: Αν η επιχείρηση ανοίξει έκτακτα με νόμιμες διαδικασίες, οι πλήρους απασχόλησης μισθωτοί λαμβάνουν προσαύξηση 1/25, ενώ οι ημερομίσθιοι ένα επιπλέον ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο για τις ώρες εργασίας.

Αν η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά την αργία:

Προβλέπεται προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο για τις ώρες εργασίας.

Οι ημερομίσθιοι λαμβάνουν επιπλέον και το σύνηθες ημερομίσθιο της ημέρας.

Επισημαίνεται ότι: