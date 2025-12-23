Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο Φώτης Ιωαννίδης φέρεται να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Λάτσιο. Η «Gazzetta dello Sport», αναφέρει στην έντυπη έκδοσή της ότι ο Έλληνας επιθετικός, ο οποίος πρόσφατα επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό του στη Σπόρτινγκ, αποτελεί βασικό στόχο των «λατσιάλι». Το ενδιαφέρον της ομάδας της Ρώμης για τον Ιωαννίδη δεν είναι καινούργιο, καθώς υπήρχε ήδη πριν από τη μετακίνησή του στη Λισαβόνα και παραμένει ζωντανό, στο πλαίσιο της αναζήτησης επιθετικών λύσεων για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης.

Η «Gazzetta» σημειώνει, πάντως, ότι εντός της ημέρας αναμένεται να ξεκαθαρίσει το οικονομικό πλαίσιο με το οποίο θα κινηθεί η Λάτσιο στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, καθώς τα οικονομικά δεδομένα δεν είναι ιδανικά. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο Ιωαννίδης δεν έχει ακόμη καθιερωθεί ως βασικός στη Σπόρτινγκ, κυρίως λόγω του τραυματισμού του, μετρώντας 22 συμμετοχές, πέντε γκολ και τρεις ασίστ.