Η Ρόμα φαίνεται πως έχει εντοπίσει στο πρόσωπο του Ρενάν Λόντι τον παίκτη που μπορεί να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας, σε μια περίοδο όπου ο Κώστας Τσιμίκας δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Με τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο να πλησιάζει, οι «Τζαλορόσι» καταστρώνουν το πλάνο ενίσχυσης του ρόστερ τους, θέλοντας να παρουσιαστούν πιο ανταγωνιστικοί στο δεύτερο μισό της σεζόν, τόσο στη Serie A όσο και στο Europa League. Παρότι στο ρόστερ υπάρχουν ήδη οι Ανχελίνο και Τσιμίκας, ο Ιταλός τεχνικός φέρεται να επιθυμεί μία ακόμη αξιόπιστη λύση για το αριστερό άκρο.

Στο προσκήνιο έρχεται ο Ρενάν Λόντι, με τα ιταλικά ΜΜΕ να τον παρουσιάζουν ως τον βασικό υποψήφιο. Ο 27χρονος Βραζιλιάνος, που αγωνίστηκε στην Ατλέτικο Μαδρίτης από το 2019 έως το 2023, έμεινε ελεύθερος από την Αλ Χιλάλ τον περασμένο Σεπτέμβριο και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, χωρίς να αποκλείει ούτε την επιστροφή στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με τη Sportmediaset, ωστόσο, η Ρόμα θα κινηθεί για τον Λόντι μόνο αν προηγηθεί αποχώρηση από τη θέση, είτε του Ανχελίνο είτε του Κώστα Τσιμίκα. Το συγκεκριμένο σενάριο ενισχύεται από τις πληροφορίες που θέλουν τον Έλληνα διεθνή, δανεικό από τη Λίβερπουλ, να βρίσκεται κοντά στην έξοδο από το «Ολίμπικο», καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Γκασπερίνι.