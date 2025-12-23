Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου στο Γκίσεν της Γερμανίας, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου κατά τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου εορταστικού τριημέρου.
Η αστυνομία συνέλαβε τον 32χρονο οδηγό και συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει αν πρόκειται για ατύχημα ή για εσκεμμένη ενέργεια.
Σύμφωνα με τις Αρχές, μια γυναίκα υπέστη σοβαρό τραυματισμό, ενώ τρία ακόμη άτομα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, τραυματίστηκαν ελαφρά. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο οδηγός, κάτοικος Γκίσεν από το Αζερμπαϊτζάν, βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με άλλο όχημα κοντά στη στάση.
Ο υπουργός Εσωτερικών του Έσεν, Ρόμαν Πόσεκ, δήλωσε ότι «ένα πολιτικό ή τρομοκρατικό κίνητρο φαίνεται προς το παρόν απίθανο», ενώ η αστυνομία δεν αποκλείει η συμπεριφορά του οδηγού να οφείλεται σε κάποιο ιατρικό πρόβλημα.
Η περιοχή γύρω από το σημείο του ατυχήματος αποκλείστηκε, ενώ η κοντινή χριστουγεννιάτικη αγορά παρέμεινε ανοιχτή, σύμφωνα με το γερμανικό Μέσο stern.de.
Gießen: Auto rast in Bushaltestelle bei #Weihnachtsmarkt – Verletzte— StRiWi (@CStRiWi) December 22, 2025
In #Gießen in Hessen ist ein 32-jähriger Mann aus Aserbaidschan am Montagnachmittag in eine Bushaltestelle nahe einem Weihnachtsmarkt gefahren und hat dabei 3 Menschen verletzt, einen von ihnen schwer. pic.twitter.com/QxDOqS5w9J