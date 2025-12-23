Μια εντυπωσιακή έρευνα ισχυρίζεται ότι επιλύθηκε η υπόθεση του Zodiac Killer και αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό εξέταση από το FBI.

Η υπόθεση του Zodiac Killer αποτελεί μία από τις πιο διαβόητες υποθέσεις εγκλημάτων στην ιστορία των ΗΠΑ. Δραστηριοποιούμενος στην Καλιφόρνια μεταξύ 1968 και 1969, ο σαδιστής δολοφόνος επιτέθηκε σε νεαρά ζευγάρια σε διάφορες περιοχές της ευρύτερης περιοχής του Σαν Φρανσίσκο.

Μετά τις φρικτές επιθέσεις του, ο δράστης έστελνε κρυπτογραφημένα μηνύματα στις τοπικές εφημερίδες, κοροϊδεύοντας τις αστυνομικές αρχές για την αδυναμία τους να τον συλλάβουν.

Επιβεβαιωμένα, είχε επιτεθεί τουλάχιστον σε επτά θύματα, από τα οποία δύο επέζησαν, ενώ είχε αναλάβει την ευθύνη για ακόμη 37 δολοφονίες στην Καλιφόρνια. Παρά τη φήμη και τη σοβαρότητα των εγκλημάτων, η αστυνομία δεν κατάφερε ποτέ να εντοπίσει τον δράστη, οδηγώντας σε πολυάριθμους υπόπτους και θεωρίες συνωμοσίας για δεκαετίες.

Η πιο πρόσφατη θεωρία συνδέει τον Zodiac Killer με μία άλλη διαβόητη υπόθεση στην Καλιφόρνια, τη δολοφονία της Black Dahlia.

Η σύνδεση του Μάρβιν Μάργκολις με τον Zodiac Killer

Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσίευσε η Daily Mail, ανεξάρτητοι ερευνητές πιστεύουν ότι έχουν εντοπίσει στοιχεία που συνδέουν έναν άνδρα με το όνομα Μάρβιν Μάργκολις με τη δολοφονία της Black Dahlia και τις επιθέσεις του Zodiac Killer. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται επί του παρόντος υπό εξέταση από το FBI.

Οι ισχυρισμοί παρουσιάζονται από τον ερευνητή Άλεξ Μπέιμπερ, ο οποίος μοιράστηκε πληθώρα στοιχείων που, όπως υποστηρίζει, συνδέουν τον Μάργκολις, επίσης γνωστός ως Μάρβιν Μέρελ, με τις δύο υποθέσεις.

Μεταξύ των στοιχείων, περιλαμβάνεται ένα σπαθί που έφερε ο Μάργκολις από την υπηρεσία του στην Ιαπωνία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το οποίο, όπως υποστηρίζει ο Μπέιμπερ, χρησιμοποιήθηκε στις δολοφονίες δύο από τα θύματα του Zodiac.

Στοιχεία που αποδίδονται σε συγκυρίες τον τοποθετούν επίσης στη σωστή γεωγραφική περιοχή κατά την περίοδο των επιθέσεων, καθώς και σε μία υπόθεση που θεωρείται συνδεδεμένη με τον δράστη.

Άλλο στοιχείο που επικαλείται ο Μπέιμπερ είναι ένα σκίτσο του 1992 μιας γυμνής γυναίκας με το όνομα «Ελίζαμπεθ», που είχε σχεδιάσει ο Μάργκολις. Ο Μπέιμπερ ισχυρίζεται ότι το σκίτσο αποτελεί ομολογία στην τελευταία πνοή του και ότι η γραφή έχει ομοιότητες με τα γράμματα που έστελνε ο Zodiac.

Σημειώνει επίσης χαρακτηριστικά σημάδια στο στήθος της γυναίκας, τα οποία, όπως υποστηρίζει, μοιάζουν με τραυματισμούς που είχε υποστεί στην Ελίζαμπεθ Σορτ, γνωστή μετέπειτα ως Black Dahlia και οι οποίοι δεν είχαν γίνει δημόσιοι πριν το θάνατο του Μάργκολις το 1994.

Το τελευταίο στοιχείο προέρχεται από ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας, όπου ο Μπέιμπερ υποστηρίζει ότι αποκαλύφθηκε η λέξη «ZoDiac» κρυμμένη κάτω από τη μελάνι.

«Είναι αδιαμφισβήτητο. Είναι μαθηματικά αδύνατον να μην είναι αυτός», πρόσθεσε ο Μπέιμπερ. «Με όλες τις συνδέσεις, είτε είναι ο πιο άτυχος άνθρωπος στην ιστορία του κόσμου, στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή, κάθε φορά, είτε είναι ο δράστης».

Ο Μάργκολις πέθανε στην Καλιφόρνια το 1993, χωρίς ποτέ να κατηγορηθεί για κάποια από τις υποθέσεις.

Η εμπλοκή του Μάρβιν Μάργκολις στη δολοφονία της Black Dahlia

Ο Μπέιμπερ ισχυρίζεται επίσης ότι ο Μάργκολις ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία της Ελίζαμπεθ Σορτ τον Ιανουάριο του 1947, μία υπόθεση που προηγήθηκε των επιθέσεων του Zodiac κατά πάνω από δύο δεκαετίες.

Ο Μάργκολις είχε γνωρίσει τη Σορτ πριν από το θάνατό της και οι ερευνητές πιστεύουν ότι ξεκίνησαν σχέση μετά τη γνωριμία τους στο Σικάγο το προηγούμενο καλοκαίρι. Το ζευγάρι ζούσε με φίλους σε ένα διαμέρισμα στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 1946, αλλά η σχέση διαλύθηκε, με τη Σορτ να εκμυστηρεύεται σε φίλους της ότι ένας ζηλιάρης πρώην σύντροφος μπορεί να απειλήσει τη ζωή της.

Στις 15 Ιανουαρίου 1947, το διαμελισμένο σώμα της Σορτ βρέθηκε σε ένα πάρκο του Λος Άντζελες.

Αντιδράσεις της οικογένειας του Μάρβιν Μάργκολις

Αντίθετα, με τους ισχυρισμούς του Μπέιμπερ, ο γιος του Μάργκολις έχει αρνηθεί ότι ο πατέρας του ήταν υπεύθυνος για οποιαδήποτε από τις υποθέσεις.

Ονομάζοντας τη θεωρία «υποθετικό βούρκο», δήλωσε: «Δεν πιστεύω ότι ο πατέρας μου το έκανε. [Η δολοφονία της Black Dahlia] ήταν 20 χρόνια πριν από τη γέννησή μου. Θα ήθελα οι οικογένειες να έχουν ειρήνη σχετικά με τους φόνους του Zodiac, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να ήταν ο πατέρας μου».

Άλλοι ύποπτοι για τον Zodiac Killer

Ο Μάργκολις δεν είναι ο μόνος που έχει προταθεί ως ύποπτος. Ο βετεράνος του Ναυτικού, Άρθουρ Λι Άλεν, θεωρείται ο κύριος ύποπτος για την υπόθεση του Zodiac.

Το 2021, μια ομάδα ερευνητών, γνωστή ως Case Breakers, πρότεινε επίσης τον Γκάρι Φράνσις Ποστ ως ύποπτο.

Παρά τα διαθέσιμα στοιχεία και τους πολλούς υπόπτους, κανένας από αυτούς δεν κατηγορήθηκε ποτέ για τους φόνους και η υπόθεση του Zodiac Killer παραμένει ανεξιχνίαστη.