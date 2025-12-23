Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας, καθώς, απ’ ό,τι φαίνεται, εκδρομείς έχουν ήδη ξεκινήσει να φεύγουν από την πόλη για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Στον Κηφισό καταγράφεται η περισσότερη κίνηση, με μεγάλες καθυστερήσεις από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι τον Πειραιά, στην κάθοδο. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική οδό, ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, αυξημένη κίνηση σημειώνεται σε Σταδίου, Πανεπιστημίου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ιπποκράτους, ενώ προβλήματα καταγράφονται επίσης σε Κηφισίας (κάθοδος) στο ύψος Αμπελοκήπων – Χίλτον, σε Λ. Αλεξάνδρας και Πατησίων.

Στην Αττική οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30′ από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κηφισίας.

