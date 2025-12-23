Η Κίνα κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες να εκπληρώσουν τις ευθύνες τους για πυρηνικό αφοπλισμό, έπειτα από προσχέδιο έκθεσης του Πενταγώνου που αναφέρει πως η Κίνα είναι πιθανό να έχει αναπτύξει περισσότερους από 100 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους σε τοποθεσίες κοντά στα σύνορα με τη Μογγολία και δεν δείχνει καμία επιθυμία για συνομιλίες για έλεγχο των εξοπλισμών.

«Ως πυρηνική υπερδύναμη με το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο, η πιο επείγουσα αποστολή των ΗΠΑ είναι να εκπληρώσουν ειλικρινά την ειδική και κατά προτεραιότητα ευθύνη για πυρηνικό αφοπλισμό», δήλωσε ο Λιν Τζιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Πεκίνο.

Οι ΗΠΑ θα πρέπει να «μειώσουν σημαντικά το πυρηνικό οπλοστάσιό τους προκειμένου να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για άλλες χώρες που κατέχουν πυρηνικά όπλα να συμμετάσχουν στη διαδικασία πυρηνικού αφοπλισμού», πρόσθεσε ο Λιν.

Σε προσχέδιο έκθεσης που είδε το Ρόιτερς, το Πεντάγωνο ανέφερε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, πως η Κίνα εγκατέστησε πιθανόν περισσότερους από 100 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους στερεών καυσίμων DF-31 στα τρία πεδία σιλό κοντά στη Μογγολία. Η μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα το Σικάγο Bulletin of the Atomic Scientists έχει πει πως η Κίνα διευρύνει και εκσυγχρονίζει το απόθεμα όπλων της πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη πυρηνική δύναμη.

«Συνεχίζουμε να μη βλέπουμε καμία διάθεση από το Πεκίνο να επιδιώξει τέτοια μέτρα ούτε περισσότερες συζητήσεις για συνολικό έλεγχο των εξοπλισμών», αναφέρει η έκθεση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί τον περασμένο μήνα ότι ενδέχεται να εργάζεται για ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης με την Κίνα και τη Ρωσία.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν γνωρίζει σχετικά με την έκθεση του Πενταγώνου, είπε όμως ότι παρόμοιοι ισχυρισμοί έχουν υπάρξει από τις ΗΠΑ στο παρελθόν.

«Ο στόχος είναι να βρουν δικαιολογίες για επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού των δικών τους πυρηνικών δυνάμεων και για ενέργειες που διαταράσσουν την παγκόσμια στρατηγική σταθερότητα», πρόσθεσε.

Το Πεκίνο έχει αποδυθεί σε γρήγορη και σταθερή αύξηση του μεγέθους και της ικανότητας των πυρηνικών δυνάμεών του, σύμφωνα με Αμερικανούς αναλυτές.

Τα αποθέματα πυρηνικών κεφαλών της Κίνας ήταν ακόμη περίπου 600 το 2024, κάτι που δείχνει έναν «πιο αργό ρυθμό παραγωγής σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια», σύμφωνα με την έκθεση του Πενταγώνου.

Όμως η Κίνα είναι καθ’ οδόν προς την απόκτηση τουλάχιστον 1.000 κεφαλών μέχρι το 2030, προσθέτει.

Οι ΗΠΑ εκτιμάται ότι κατέχουν περίπου 5.177 πυρηνικές κεφαλές.

«Η Κίνα ακολουθεί σταθερά μια πολιτική μη πρώτης χρήσης πυρηνικών όπλων και διατηρεί μια πυρηνική στρατηγική αυτοάμυνας», είπε ο Λιν.

Η Κίνα «δεν εμπλέκεται σε αγώνες δρόμου [για την απόκτηση] πυρηνικών όπλων με οποιαδήποτε χώρα».