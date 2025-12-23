Οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 1,4% μέχρι τον Νοέμβριο του 2025, από την αρχή του έτους συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι. Παρά την πρόσφατη θετική δυναμική, οι συνολικοί όγκοι παραμένουν πολύ κάτω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία.

Το μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία έφτασε το 16,9% από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τις προβλέψεις για το έτος, ωστόσο είναι ένα επίπεδο που αφήνει ακόμη περιθώρια για ανάπτυξη. Τα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή τύπου ισχύος μεταξύ των αγοραστών, με τα plug-in υβριδικά να συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ACEA.

Νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ ανά πηγή ενέργειας. Μέχρι τον Νοέμβριο του 2025, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 16,9% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση από το χαμηλό βασικό ποσοστό του 13,4% τον Νοέμβριο του 2024 από την αρχή του έτους. Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέλαβαν το 34,6% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών της ΕΕ. Εν τω μεταξύ, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 36,1%, από 45,8% την ίδια περίοδο το 2024.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Κατά τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025, ταξινομήθηκαν 1.662.399 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, καταλαμβάνοντας το 16,9% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ. Οι τέσσερις μεγαλύτερες αγορές στην ΕΕ, οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν το 62% των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, σημείωσαν άνοδο: Γερμανία (+41,3%), Βέλγιο (+10,2%), Ολλανδία (+8,8%) και Γαλλία (+9,1%).

Υβριδικά-ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Τα στοιχεία για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 έδειξαν επίσης ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν στις 3.408.907 μονάδες, λόγω της ανάπτυξης στις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές: Ισπανία (+26%), Γαλλία (+24,2%), Γερμανία (+8,7%) και Ιταλία (+7,9%). Τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν το 34,6% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.

Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων με δυνατότητα plug-in συνεχίζουν να αυξάνονται, φτάνοντας τις 912.723 μονάδες κατά την ίδια περίοδο. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του όγκου πωλήσεων σε βασικές αγορές όπως η Ισπανία (+113%), η Ιταλία (+80,6%) και η Γερμανία (+62,7%). Ως αποτέλεσμα, τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δυνατότητα plug-in αντιπροσωπεύουν πλέον το 9,3% των ταξινομήσεων αυτοκινήτων στην ΕΕ, από 7,1% πέρυσι.

Η ετήσια μεταβολή για τον Νοέμβριο του 2025 έδειξε αύξηση 44,1% για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία και 4,2% για τα υβριδικά-ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με δυνατότητα plug-in υβριδικής τεχνολογίας κατέγραψαν αύξηση 38,4%.

Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα

Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2025, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 18,6%, με όλες τις μεγάλες αγορές να παρουσιάζουν μειώσεις. Η Γαλλία παρουσίασε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, την πιο απότομη πτώση, με τις ταξινομήσεις να μειώνονται κατακόρυφα κατά 32,1%, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-22,4%), την Ιταλία (-17,4%) και την Ισπανία (-14,6%).

Με 2.665.739 νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων μέχρι στιγμής, το μερίδιο αγοράς για τα βενζινοκίνητα μειώθηκε στο 27% από 33,7% την ίδια περίοδο πέρυσι. Ομοίως, η αγορά πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 24,4%, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς να διαμορφωθεί στο 9% για τον Νοέμβριο του 2025 από την αρχή του έτους. Επιπλέον, η ετήσια μεταβολή του Νοεμβρίου 2025 έδειξε μείωση 21,9% για τη βενζίνη και 23,2% για το ντίζελ.