Νεκρός εντοπίστηκε ένας 75χρονος άνδρας το πρωί της Τρίτης, στο σπίτι του στην Καβάλα, μετά από τραυματισμό που είχε το βράδυ.

Ο 75χρονος φέρεται να χτύπησε το βράδυ σε έπιπλο, αλλά σύμφωνα με την proininews.gr, είπε στη σύντροφό του ότι δεν επιθυμεί οποιαδήποτε βοήθεια. Στη διάρκεια της νύχτας η κατάστασή του επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να κληθεί το πρωί το ασθενοφόρο και να διαπιστωθεί τελικά ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά από τις έρευνες της αστυνομίας, αποκλείστηκε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια.