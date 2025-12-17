Με αφορμή δημοσιεύματα περί «ιδρυτικής διακήρυξης» του κόμματός της, η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σε ανάρτηση σημειώνοντας ότι «το σύστημα αποκαλύπτει και πάλι το μίσος και τη διαβολή σε βάρος μου». Και συνέχισε αναφέροντας πως «πολλά μέσα ενημέρωσης θα κάνουν τα πάντα για να με συκοφαντήσουν, να με παρουσιάσουν γραφική και να παραπλανήσουν».

Ειδικότερα, η πρόεδρος του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, με ανάρτησή της στον προσωπικό λογαριασμό της στο X, έκανε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε όσα διακινούνται στο διαδίκτυο και να επισκέπτονται τη σελίδα της για να ενημερώνονται για όσα αφορούν στο πρόσωπό της.

«Επειδή η αλήθεια δεν κρύβεται όσο λάσπη και να ρίξουν, ακριβώς γιατί είναι έκθετοι, στη σελίδα μου θα μπορείτε να έχετε έγκυρη ενημέρωση για το τι αληθινά ισχύει. Σας ευχαριστώ», σχολιάζει η Μαρία Καρυστιανού προσθέτοντας ότι «αναρτήσεις όπως αυτή του PRONEWS, την οποία δεν έχει αποσύρει παρά το ότι έχω δηλώσει δημόσια ότι είναι fake, δείχνουν ότι πολλά μέσα ενημέρωσης θα κάνουν τα πάντα για να με συκοφαντήσουν, να με παρουσιάσουν γραφική και να παραπλανήσουν».

Η ανάρτησή της

«Θερμή παράκληση για προσοχή σε όλες τις αναρτήσεις που με αφορούν. Το ΣΥΣΤΗΜΑ αποκαλύπτει και πάλι το μίσος και τη διαβολή ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΟΥ. Αναρτήσεις όπως αυτή του PRONEWS https://www.facebook.com/maria.karystianou/posts/4298412437149148 την οποία δεν έχει αποσύρει παρά το ότι έχω δηλώσει δημόσια ότι είναι fake, δείχνει ότι πολλά μέσα ενημέρωσης θα κάνουν τα πάντα για να με συκοφαντήσουν, να με παρουσιάσουν γραφική και να παραπλανήσουν. Επειδή η αλήθεια δεν κρύβεται όσο λάσπη και να ρίξουν, ακριβώς γιατί είναι ΕΚΘΕΤΟΙ, στη σελίδα μου θα μπορείτε να έχετε έγκυρη ενημέρωση για το τι αληθινά ισχύει. Σας ευχαριστώ».

Νωρίτερα με ακόμη μία ανάρτηση, η Μαρία Καρυστιανού, διέψευσε τα δημσοιεύματα περί «ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος της κάνοντας λόγο για «Fake Διακήρυξη».

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Καρυστιανού είχε πει προ ημερών στον ΣΚΑΪ για το νέο κόμμα: «Το πόσο μπροστά δεν ξέρω πως το εννοούμε, είμαι στην πρώτη γραμμή με άλλους ανθρώπους που προσπαθούμε να το οργανώσουμε αυτό το κίνημα».