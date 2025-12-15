Η Μαρία Καρυστιανού, η γυναίκα που έγινε σύμβολο του αγώνα για τη δικαίωση των Τεμπών, στρέφει πλέον το βλέμμα της και στο ευρύτερο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο. Σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή «Το’ χουμε», η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε στην ετοιμότητά της να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής πρωτοβουλίας που, όπως είπε, θα κινηθεί «προς το φως».

Η κ. Καρυστιανού εξέφρασε την πρόθεσή της να παραμείνει στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών και πολιτικών κινημάτων, συμπεριλαμβανομένης της υπεράσπισης των αγροτών και της ανάγκης για ευρύτερη κοινωνική κινητοποίηση.

Παρόλο που η δήλωσή της έρχεται σε μια περίοδο έντονης συζήτησης για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, μετά τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου, η Μαρία Καρυστιανού ήταν απόλυτη: Αποκλείει οποιαδήποτε συνεργασία με τον κ. Καραχάλιο.

«Η έναρξη της δίκης για εμένα, που δυστυχώς που το λέω, είναι μια τυπική διαδικασία που πρέπει να γίνει. Λείπει η κατηγορία για την πυρόσφαιρα. Πείτε μου λοιπόν πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχει αυτή η δίκη», πρόσθεσε

Αναφορικά με την Λάουρα Κοβέσι, η Μαρία Καρυστιανού, απάντησε: «Θεωρώ ότι είναι μια μεθόδευση. Δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαία Εισαγγελέας να μην στηρίζει την υπεροχή που έχει το ενωσιακό δίκαιο έναντι του τοπικού. Και ερχόμαστε λοιπόν στην Ελλάδα, που το άρθρο 86 έρχεται να προστατεύει τους πολιτικούς από ποινικές ευθύνες. Επομένως η Ευρωπαία Εισαγγελέας δεν μπορεί να είναι πίσω από αυτό το δικό μας το άρθρο, το 68 και να δηλώνει ότι είναι το εμπόδιο των καθηκόντων της.



Όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν έχει γίνει σωστά, ουσιαστικά αποτελεί συγκάλυψη, φυσικά και θα μιλάμε για αυτό. Μάλλον δεν έχει μείνει κανένας φορέας που εμπιστεύομαι. Ελάχιστα μέσα ανέφεραν αυτό που έγινε στις Βρυξέλλες, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Άρα το να ασχολούνται τα μέσα με θέματα κουτσομπολίστικά ή το οτιδήποτε άλλο, είναι προσβλητικό για την κοινωνία».

Στη συνέχεια μίλησε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ντρέπομαι. Όλα αυτά γίνονται για να εκτονωθεί κάπου η οργή του κόσμου», ενώ για τους αγρότες ανέφερε: «Έκανα ανάρτηση για τους αγρότες. Το κάνω γιατί όταν εμείς καλέσαμε τον κόσμο να βγει στους δρόμους, ο κόσμος μας συμπαραστάθηκε.

Ήρθαν και οι αγρότες και από όλα τα επαγγέλματα. Θέλουμε λοιπόν, όλοι εμείς που επιθυμούμε κάτι διαφορετικό να είμαστε δίπλα στον άλλον», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να δημιουργήσει πολιτικό φορέα, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε: «Εγώ θεωρώ ότι βγαίνω μπροστά με την έννοια του ότι θα μιλήσω αμέσως και ότι θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου και θα συνεχίσω όσο βλέπω ότι γίνονται πράγματα που δεν μας ταιριάζουν. Είναι κάτι που ναι, θα με βρει στην πρώτη γραμμή, όταν το κόμμα είναι η τελική μορφή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα, εφόσον οργανωθεί σωστά. Δεν το αποκλείω ότι αυτή η κοινωνική αντίδραση αυτό το κίνημα θα μπορέσει να καταλήξει εκεί. Το εύχομαι πάντως».

Για την ηγεσία ενός ενδεχόμενου κόμματος, πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει θέμα (στον να βρεθεί κάποιος). Όλα θα πάνε καλά. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε προς το φως».

Αναφερόμενη στις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου για την ιδρυτική διακήρυξη του κύματος και στο ότι στο μέλλον ίσως γίνει πρόεδρος η ίδια, η Καρυστιανού ξεκαθάρισε

Σχετικά με τις αναφορές του Νίκου Καραχάλιου για την ιδρυτική διακήρυξη του “Κύματος”, η Καρυστιανού ήταν απόλυτη και ξεκαθάρισε…: «Δεν πρόκειται να συμμετέχω σε τίποτα που σχετίζεται με τον κύριο Καραχάλιο. Πάρα πολλοί άνθρωποι μιλάνε άσχημα για εμένα, αυτά με τα τρολς τρία χρόνια τώρα, πλέον δεν με αγγίζουν. Δίπλα στο όνομα του Νίκου Καραχάλιου μπορείτε να βάλετε όποια λέξη θέλετε, το ότι δεν έχω σχέση με τον συγκεκριμένο άνθρωπο τα καταλαμβάνει όλα».